新北第二波疫苗19日開打　侯友宜：84到82歲長者依序接種

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侯友宜指出，中央昨（15）日宣布再配發新北市5.7萬劑的AZ疫苗後，市府立刻進行接種對象的分配，第二階的接種對象，分別為第1至3類醫事、防疫人員及高接觸的風險者（採線上預約及造冊），至於居家式的長照機構住民及工作人員，則派機動接種隊進入機構內來接種；此外，長者接種的部分，經量能的評估後，長者接種的年紀為82至84歲長者，原住民則是72至74歲的長者。
侯友宜說，第二階段長者接種的順序，依疫苗分配的數量，從高年齡依序的往下施打，並以「設籍者優先，未設籍者其次」，仍採以分區、分里、分時段的方式分流接種，讓長者安心、健康的來接種；第二階段設籍長者施打的時間，從6月19日（週六）起至6月20日（週日）的中午12點截止，即日起里長透過廣播、電話、通知單通知，也可向戶籍所在地的區公所接種專線查詢。
此外，若有長者無法配合里長所安排的場地、時間，也可於6月18日（週五）的上午9點起，逕自前往21家醫院、29區衛生所進行網路的預約，預估開放5000個的名額讓民眾在網路預約；而不設籍的長者，接種的時間自6月20日下午開始，並於6月18日起向里辦公室或區公所填寫意願調查表，或電話登記，接種的地點則在全市76個接種站，提醒務必攜帶健保卡及身分證前往。
侯友宜強調，新北市無論是在籍或不在籍的長輩，都會依年齡、依序穩定的來接種疫苗；針對長期臥床的長者，若有疫苗接種的需求，家屬則可向戶籍所在地的區公所的接種專線聯絡、登記，再經派醫師做專案的評估是否適合施打疫苗後，將視狀況安排接種的順序與方式。
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