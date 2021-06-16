影／喝醉酒的幾種形態！3大階段笑爆網友：馬桶是無辜的
你有喝醉酒的經驗嗎？或者你有哪些超狂的酒後行徑呢？近期YouTube頻道「PatrickSick派大腥」發布全新系列：「拍片現場秘辛大公開！你們喝酒會這樣嗎？」，引發網友關注，影片中每個人分別挑戰自己的酒量，以及酒醉發生的狀況都一一紀錄下來，誇張的酒醉行徑也讓眾多網友笑翻。
影像中心/綜合報導
2021-06-16 18:45:00
「PatrickSick派大腥」在影片中分別記錄，每個人酒醉後的形態，分為三階段，第一階段是各種形式的暴怒、第二階段是躲酒招數、第三階段則是喝酒到極致後爆吐，中間穿插喝酒小遊戲，讓每個人的酒後情緒發揮到淋漓盡致，影片發布後也引起網友共鳴，尤其影片中第三階段的爆吐，小約翰無預警「噴泉式爆吐」引發網友熱烈討論。
看完影片的網友也紛紛在下方留言：「小約翰噴泉可以申請知名景點了」、「很有味道的一部影片」、「光是看到小約翰shot掉燒酒杯，我願意把廣告都看到完」，還有網友看完笑稱：「馬桶是無辜的」，最後也呼籲大家「飲酒請適量，喝酒不開車」。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：PatrickSick派大腥
完整影片：https://youtu.be/l7Id89qu_7Y
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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