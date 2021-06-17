房市／板橋房貸最低路段在浮洲不到600萬

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信義房屋板橋亞東店店長施權祐表示，浮洲地區因為板橋較邊陲區域，過去聚集小型工廠居多，也因缺少整體開發、又沒有捷運站，商業活動較少，因此長期為板橋房價較親民區域，近年來則陸續有相關開發計畫，包括浮洲合宜住宅入住人口已到位、新北市政府的浮洲都市計畫也預計將於今年報內政部審議，都讓浮洲地區發展現曙光。
浮洲一帶為老舊公寓居多，施權祐進一步說明，去年全年的平均成交金額落在單價26-29萬、總價600-800萬，今年第一季則因部分新成屋拉抬、大環境帶動之下，拉高平均成交金額單價28-32萬、總價約800萬。
施權祐表示，目前區域中有3棟新建案，離浮洲火車站不遠，三房單價行情為43-45萬，部分面鐵軌的戶型則是38-39萬，浮洲最大的房市優勢即是價格優勢，在浮洲地區若是總價1800萬可買到三房帶車位的新房子，但若是鄰近的亞東醫院商圈，同樣總價1800萬只能買到屋齡約27年的中古大樓。
施權祐觀察，從浮洲火車站搭火車通勤至台北市區僅要車程10分鐘，交通上很有優勢，因此新成屋大多為外地客購買，也有部分板橋市區的在地族群為下一代置產，而浮洲地區有2座傳統市場，並鄰近大觀國小、華僑高中等學區，近年來也因浮洲合宜住宅入住人口漸多，周邊商家也日漸完善，已有連鎖購物中心進駐。