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房市／板橋房貸最低路段在浮洲不到600萬

▲板橋浮洲的大觀路二段為金融聯徵中心統計今年首季房價最親民路段。（圖／NOWnews資料照片）
▲板橋浮洲的大觀路二段為金融聯徵中心統計今年首季房價最親民路段。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-17 08:00:00

金融聯徵中心統計今年第一季的房貸資料，新北市板橋區平均授信額度最低的路段在浮洲的大觀路二段，若回推購屋總價約807萬，在地房仲表示，浮洲位置較為邊陲，也因開發較晚，以屋齡較高的老舊公寓居多，近年來也有少數新成屋，整體而言，親民房價是浮洲房市的最大優勢。

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根據金融聯徵中心資料顯示，新北市板橋區大觀路二段的平均授信額度為565萬元，若以貸款7成回推，購屋總價約為807萬，為板橋區最親民的路段；大觀路二段近浮洲合宜住宅、浮洲車站、國立台灣藝術大學等交通、文教設施。

信義房屋板橋亞東店店長施權祐表示，浮洲地區因為板橋較邊陲區域，過去聚集小型工廠居多，也因缺少整體開發、又沒有捷運站，商業活動較少，因此長期為板橋房價較親民區域，近年來則陸續有相關開發計畫，包括浮洲合宜住宅入住人口已到位、新北市政府的浮洲都市計畫也預計將於今年報內政部審議，都讓浮洲地區發展現曙光。

浮洲一帶為老舊公寓居多，施權祐進一步說明，去年全年的平均成交金額落在單價26-29萬、總價600-800萬，今年第一季則因部分新成屋拉抬、大環境帶動之下，拉高平均成交金額單價28-32萬、總價約800萬。

施權祐表示，目前區域中有3棟新建案，離浮洲火車站不遠，三房單價行情為43-45萬，部分面鐵軌的戶型則是38-39萬，浮洲最大的房市優勢即是價格優勢，在浮洲地區若是總價1800萬可買到三房帶車位的新房子，但若是鄰近的亞東醫院商圈，同樣總價1800萬只能買到屋齡約27年的中古大樓。

施權祐觀察，從浮洲火車站搭火車通勤至台北市區僅要車程10分鐘，交通上很有優勢，因此新成屋大多為外地客購買，也有部分板橋市區的在地族群為下一代置產，而浮洲地區有2座傳統市場，並鄰近大觀國小、華僑高中等學區，近年來也因浮洲合宜住宅入住人口漸多，周邊商家也日漸完善，已有連鎖購物中心進駐。

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