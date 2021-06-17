房市／1樓比較貴　原因竟與使用空間有關

網友PO文詢問，無法當作店面的1樓住宅，有什麼優缺點？專家指出，以公寓1樓來說，通常採光比較暗，且蚊蟲可能較多，但其總價卻往往比其他樓層還貴，關鍵在於其兩大優點，除了可以停車之外，也因有增違建，可使用空間比較大。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-17 08:30:00
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，若是公寓1樓，雖然採光比較暗，也容易有蚊蟲問題，但通常總價仍會比其他樓層還要貴。究其原因，與其兩大優點有關，首先，公寓1樓前方可以停車，也不用爬樓梯，第二，早期公寓1樓常有增違建，這些增違建因歷時已久，屬於「既存違建」，只要沒有違反公共安全等狀況，基本上都先列管，不會立即被查報拆除，但對使用者而言，使用空間卻大大增加了，能夠吸引一些不方便爬樓梯的長輩，或是不想另買車位，但需要停車空間，以及講究室內使用空間的買方。
至於社區大樓，郎美囡說，目前新大樓1樓通常較少設計成非店面的住宅，即使有，通常也是分回給都更地主戶較多；而中古大樓1樓的價格，與其他樓層價差通常不會太大，除非其土地使用分區開放可做為辦公室或工作室用途，或是擁有社區約定專用的庭園，空間使用度高，才會比較貴。
信義房屋後驛店專案經理段展綦進一步分享經驗，他指出，若是社區型的公寓1樓，與其他樓層相較，優點僅在於不用爬樓梯，價格差距不會太大，但若是臨路及巷子的公寓1樓，由於門口可停車，早期又有許多增違建的空間，甚至曾有物件因1樓樓高較高，可以多做室內夾層，因而也使單價、總價較高。
以高雄市區為例，段展綦說，同樣都是屋況未經整理的老公寓，室內坪數介於20至30坪之間，1樓若是可以停車、使用空間較大，總價可破600萬，低樓層2、3樓每坪單價約在15萬左右，2樓總價約落在480、490萬，3樓約400萬上下，高樓層4、5樓，則總價多半在400萬以內。