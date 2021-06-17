房市／楠梓議價空間擴大　低於行情有機會

台灣進入三級警戒已逾1個月，高雄雖非疫情重熱區，但楠梓在地房仲業者觀察到，此時進場的首購、換屋等剛性需求買方，議價空間有擴大跡象；舉例來說，去年底至今年第一季，房市多頭時，價格大約要高於行情1成才會成交，如今以行情價甚至略低成交都有機會。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-17 18:00:00
「高雄實價網」顯示，今年第一季楠梓不分屋齡的大樓、華廈、公寓等區分建物均價，較去年同期每坪漲了1萬元，若看5年內新屋，第一季均價也已達17.88萬。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢指出，去年市場游資多，帶動房市熱度，也使房價顯著攀升，不僅如此，楠梓雖以自住客市場為主，但也偶有置產客鎖定較易出租的2房物件。
不過，侯鐵漢觀察，近期因政府祭出選擇性信用管制，加上7月1日房地合一稅、實價登錄新制要上路，口袋不夠深的置產客縮手不買，市場上已較少見到置產客蹤跡。此外，近期台灣疫情嚴峻，帶看、委託量都有減少，僅剩有自住剛性需求的買方持續進場，例如即將新婚的首購族、在楠梓周邊工作的換屋族等，都仍有成交。
由於市場上少了置產客，侯鐵漢指出，現在進場的剛需買方，通常較敢出價，也較敢議價，多會認為「敢談就有機會」。而據他觀察，假設以實價登錄行情1000萬的物件為例，去年至今年初房市高點時，屋主通常希望高於實登價格1成，也就是1100萬以上才能成交，但現在大約1020至1050萬就有機會，甚至部分屋主若是置產客，或是有資金需求者，希望趕快脫手，低於1000萬都有可能成交，「議價空間相對擴大」。