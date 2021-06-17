NOW早報／蛋炒飯怎麼炒才會香？老饕點出3秘訣：絕不失敗

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「蛋炒飯不香的原因是什麼」的回文表示，「我最近在研究炒飯啦，上網看了許多影片，蔥蒜蛋先下爆香，然後下飯在鍋中鋪平，翻炒時加入調味料」，原PO也直言「作法跟影片一樣啊，怎麼味道跟熱炒店的比起來少了一股香氣呢？是因為鍋子的不是那種大鐵鍋？還是沒有用回鍋油的關係呢？麻煩各位炒飯高手解答」。
而綜合大多數網友的意見之後「油溫要夠」、「蛋要起泡」和「飯在鍋內要會跳」這3個重點很重要，「炒蛋的油要夠，才會有蛋香」、「油夠多，油夠熱，翻炒夠快」、「油要多，火要大」、「油不夠多，鍋不夠熱，就不會香」、「油不夠熱，油熱煎蛋才香」、「油多蛋發泡，下飯大火，最後調味」、「蛋要『發泡』重點」。
今日天氣／西南風持續影響！北部高溫衝破36度
中央氣象局表示，西南風持續影響，今天苗栗以南天氣較為不穩，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，清晨至上午的降雨主要在中南部沿海及平原，午後轉以內陸及山區為主，雨勢有時稍大一些，請留意短延時強降雨；溫度方面，今天各地高溫約32至35度，北部可來到36、37度，其中大台北盆地、東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫，戶外工作及活動請多補充水分。
台灣「死亡波形」19天就下降！醫曝3關鍵：快走到平原了
自6月13日以來，台灣已經連續4天新增確診低於2百例，疫情看似稍稍趨緩。而胸腔暨重症專科醫師黃軒也從數據中分析台灣未來的疫情趨勢，並透露背後的3個「關鍵原因」。
黃軒醫師在臉書上提到，「臺灣的死亡人數，開始下降了，如果和去年其他國家比，在沒有疫苗下、其死亡波似乎雷同，但其實，這次是加速完成的！臺灣的抵達死亡波形的尖峰，僅用了19天，死亡人數沒有再劇增了，之後開始急速下降中」。反觀去年，第一次疫情的死亡波形，各國真的，用了很長的時間，才去克服那時的死亡波形尖峰！
為何台灣疫情會出現加速轉折？黃軒醫師則認為有3個原因「1. 這是臺灣不錯的重症醫療技術，大家重症團隊互相交流打氣（例如北部的重症滿了，中南部重症團隊合作承接）。2. 更重要的，COVID 19已經在各國經歷不同的重症死亡經驗，身為重症醫療，已經吸取國外經驗和作好了準備就緒。3. 再加上5大救命工具（血氧濃度偵測儀器、單株抗體、高流量氧氣鼻導管、居家社區廣篩、疫苗接種），也一一到位了」。
因此黃軒醫師也認為，「我們的重症死亡波形，會快速降下，目前正在往低位走，相信很快，就會走到平原。只要端午佳節，這一波，在未來兩星期內沒有再有上揚新的疫情」。
孝孫「公主抱」阿公下山打疫苗！他淚讚：人世間最美風景
台灣新冠肺炎本土疫情仍未停歇，日本贈台AZ疫苗昨（15）日開始施打，各縣市已高齡長輩為優先施打對象，因此有許多行動不便的長輩們紛紛坐著輪椅、拄拐杖前往施打，而在基隆有一名網友卻看到令人感動的畫面，原來是鄰居孫子一路以「公主抱」方式將阿公送到施打疫苗的地點，這也讓他動容淚讚直言「這是人世間最美風景」，引起熱議。
這位住在基隆中山區的網友張哲源（16）日在臉書粉專上PO一張相片表示「今日中山區最感人的背影」，他更接著說「我的鄰居，從山坡上抱著他的阿公，下山到施打地點」，而從照片中可以看到，這位孫子強而有力的手臂，將阿公抱起往山下一步一步往下走，張哲源表示，「山坡上至施打地點距離約300公尺，相信多數留在基隆的青壯年都願意親力親為照顧家人，留在基隆家人旁邊」。
張哲源所在的地方，當地施打站是山下的中山高中，必須先下樓梯才會到馬路，因此很多人都是抬著輪椅送長輩下山。他也直言，「區公所現場貼心準備防疫計程車，載長輩回家，中山區使用的車次是全市第一名」也希望政策持續延續，能夠擴大服務到80歲、75歲的長輩。
憲哥捐11萬快篩劑下週配送 9旬雙親「放棄優先打疫苗」
本土疫情延燒，演藝圈名人出錢出力，綜藝天王吳宗憲（憲哥）11日宣布捐贈11萬劑新冠病毒抗原快速檢測試劑，將發送全國各地里長辦公室，活動至今已有400個里長線上報名，並進行里民需求統計，目前快篩劑已經抵台，最快下週就可以配送。
憲哥（16）日戴口罩在公司受訪，坦言現在全台很需要快速檢測病毒的試劑，他跟股東林董只互看一眼，便決定砸下3000萬向國外購買快篩劑，「我非常感動，很樂意做這樣的事，這也只是開端，現在台灣最需要的就是包容、共體時艱！」
LINE瘋傳「確診下降暗黑原因」！醫揭真相：又不高興了嗎
新冠肺炎（COVID-19）本土疫情已連續4天確診數低於200例，讓不少人漸趨樂觀，認為嚴峻疫情終於露出一點曙光，不過，網路上卻瘋傳一則訊息，表示連日確診數下降，是因為Ct值調整成30所致，對此，前立委、醫師林靜儀就反擊，「解隔離條件和確診標準『傻傻分不清楚』」，並解釋背後原因。
醫師林靜儀在臉書粉專PO出一張LINE截圖，上面寫著「知道為何近日確診數降低嗎」，美日兩國訂Ct值40以上才算陰性，台灣則訂Ct值35以上為陰性，但自5月27日後，蔡政府改成Ct值30以上都算陰性，於是後來確診數就一路下滑。而該訊息上也舉例，彰化一名60多歲里長在醫院治療，後來Ct值達30，醫師讓他回家，可是4天後他突然死亡，因此質疑「這不就是我們Ct值判斷過於寬鬆造成的嗎」。
對此，林靜儀則在截圖上畫一個大叉，表示「解隔離條件和確診標準傻傻分不清」，並直言「確診數減少了又不高興了嗎，你是不相信雙北的疫情控制還是巴不得疫情繼續嚴重」；她解釋，Ct值作為解除隔離的參考依據，原因是「這樣的病毒量已不具傳染力」，而不是「這個人的病已經好了」。
而關於「修改Ct值的陽性定義」，林靜儀解釋，一方面是日前確診者塞爆醫療機構和隔離所，若不調整解隔離標準，會有一堆人塞住導致應該收治的人進不去，另一方面是若無進一步醫療需求，沒有理由把已無傳染力的人留在醫療機構當中。
林靜儀說道，台灣是全世界少數確診者多數收治醫院或是集中隔離的國家，多數國家確診者在沒有需要呼吸器介入需求的情況下，是請他們「在家等自己好」。而去年初在負壓隔離病房待了80天以上等到病毒PCR陰性才解隔離的原因，是當時還不清楚到底感染多久之後傳染力才會消失，隔離太久病人心理問題都快跑出來了；後來執行一整年的「隔離14天+自主健康管理7天」，就是已經確認感染者在經過這樣的隔離之後，就無再傳染病毒的能力。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。