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柯文哲唱抖音神曲？療癒真相曝　12萬人敲碗：跨年唱這首

▲疫情當前，台北市長柯文哲忙於防疫，而網友因為模仿柯文哲聲音太過相似，引發討論。（圖／台北市政府提供）
▲疫情當前，台北市長柯文哲忙於防疫，而網友因為模仿柯文哲聲音太過相似，引發討論。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 07:16:41

全國三級警戒不斷延長，在戶外活動全部都取消的狀況下，民眾可以說是在家無聊到發慌，也因此，近日不少歌唱軟體、團康遊戲的APP瞬間竄起，引發一些話題。一名網友小阿裂RL就在遊戲APP聊天室裡頭，模仿台北市長柯文哲，並且翻唱最近超夯神曲「熱愛105度的你」，引爆熱議。

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Youtube阿祥TV HD將該名網友的模仿製作成KTV版本後上傳，仔細聽聲音，小阿裂RL模仿柯文哲那渾厚的聲音，不說這是模仿，還真的以為是柯文哲本尊在唱，影片貼出五天，就已經超過12萬人觀看，本尊則是在影片底下幽默留言「我是柯P本人，最近不會直播，謝謝大家的喜歡」。

▲近日有民眾模仿柯文哲的聲音大唱《熱愛105度的你》，瞬間爆紅。
▲近日有民眾模仿柯文哲的聲音大唱《熱愛105度的你》，瞬間爆紅。
影片曝光後，不少網友朝聖留言「傻眼，我邊聽音樂邊玩電腦，突然聽到柯文哲唱歌傻眼，一看原來是模仿」、「史上最像柯文哲的人＝＝」、「好厲害...不說模仿根本以為是本人」、「我大推薦柯文哲今年跨年上去唱這首」、「希望柯文哲防疫後能唱這首」、「疫情過後求唱這首！柯市長出來挑戰」、「拜託跨年唱這首，好想聽本尊唱」。

事實上，還不只柯文哲被搞笑模仿，像是台語歌手「陳雷」、動漫人物「米老鼠」、「皮卡丘」還有久違沒見的「法拉利姊」，最近在團康遊戲APP的語音聊天室被瘋狂模仿，民眾待在家無聊，上網用模仿的一技之長解憂尋求歡樂，期盼疫情快點過去的同時，也帶來不少話題。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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