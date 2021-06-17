衝麥當勞買BTS套餐！一拆見「驚喜」喊貼心 店員揭真相
麥當勞其獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛，而近日推出的BTS防彈套餐更是大受歡迎。近日，就有網友分享自己去麥當勞買該套餐的時，回家打開卻發現有「驚喜」，讓他直呼「麥當勞店員」怎麼這麼貼心，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 08:02:18
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛去買得來速叫了一份BTS餐跟勁辣雞腿堡，結果回家看袋子裡多了一個完全沒有用過的袋子，請問麥胞這是送周邊嗎，現在的麥胞都這麼貼心的啊？我不是阿米，所以我是蠻無感的啦」只見貼出的照片，除了一個裝餐點的紙袋以外，店員還給了另一個全新的紙袋，原PO認為這該不會是在送粉絲周邊商品。
貼文一出，網友紛紛回應「哈哈，這樣是不是賺到7000XD」、「我買大麥克套餐+app優惠卷送的四塊雞也是用這個袋子裝」、「哈哈只有我覺得他就是紙袋嗎？除了收藏，完全沒作用」、「全新的粉絲倒是可以收藏，如果只有一個有薯條還油油的話很不好XD」、「雖然不是阿米，但我點了套餐卻沒有給我聯名紙袋，可惡啦！被差別待遇」。
而也有店員出面解釋「因為有買BTS套餐就要給，一份就一個，但有些客人點很多，假如點10份裡面有3份之類的，我們還是習慣先用最大的袋子裝，但又要符合這個活動，就得附新袋子」、「因為你有點BTS餐就一定要有這個袋子，沒幫你用這個袋子裝就也一定要隨袋附予客人，你應該是拿到更大袋子(12號袋)裝的餐點！」、「現在紙袋都換成這個，如果除了BTS餐以外還有點其他的，就會用一個裝再附贈新的一個給你」。（編輯：張嘉哲）