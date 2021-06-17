阿公疫苗約不到！自爆「神秘管道」可打　孫子聽真相臉垮

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「結果隔天，阿公偷偷跟我說『我有認識一間診所有在打疫苗，一支3千』，他講得一副就是自己有小道消息很靈通的感覺....結果當天下午就開始報導『民眾搶打肺炎鏈球菌的疫苗，據說可以治療新冠肺炎.....』我就知道！你說的疫苗不是我說的疫苗，長輩就是愛以訛傳訛」。
貼文一出，網友紛紛回應「肺炎鏈球菌是降低重症併發的機率...不是治癒，請導正長輩資訊」、「阿公真的糗...不過也不能怪他們資訊沒get到，現在新聞都報成這樣，老人家沒看到還是會搞錯」、「我阿公也是這樣，在那邊亂聽說可以治癒...是減低併發重症機率啦」、「13價肺炎鏈球菌完全不能預防COVID-19 ，只能降低感染併發症喔，請大家要轉給家裡長輩看喔」、「還好我們家長輩願意聽我闢謠 」。
對於肺炎鏈球菌疫苗的功效，亞東醫院家醫科醫師翁資閔就表示，施打肺炎鏈球菌疫苗僅能降低感染後引發重症的機率，但是並無法有效預防新冠肺炎；儘管接種肺炎鏈球菌疫苗無法直接預防COVID-19，但是接種肺炎鏈球菌疫苗的民眾，不幸感染COVID-19後，將可減低重症或續發性感染的機會。（編輯：張嘉哲）
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