阿公疫苗約不到！自爆「神秘管道」可打　孫子聽真相臉垮

日本贈送的124萬劑AZ疫苗於15日開放85歲以上長者施打，不少長者都已經預約施打。不過，就有網友分享自己要幫阿公預約疫苗，結果電話都打不通，隨即果斷放棄，但阿公卻不知道從哪得到的消息，表示自己有認識的診所可以預約打疫苗，一支要價3000，沒想到真相曝光後，讓他非常傻眼，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在

「Dcard」貼文指出

「前幾天我要幫我阿公預約疫苗，結果電話都打不通，直接果斷放棄，決定等候下一批，但我們家的老人在這個時候就很愛抱怨，說疫苗根本還沒準備夠就開放那麼多人，連戶籍不是在本縣市的也可以打等等的，聽著抱怨我也是不能多說什麼」。

▲網友分享自己阿公說有認識的診所可以打疫苗，一支三千元，讓他非常傻眼。（圖／ingimage）

肺炎鏈球菌是降低重症併發的機率...不是治癒，請導正長輩資訊