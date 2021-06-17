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阿公疫苗約不到！自爆「神秘管道」可打　孫子聽真相臉垮

▲日本贈送的124萬劑AZ疫苗於15日開放85歲以上長者施打，不少長者都已經預約施打。（圖/NOWnews攝影中心）
▲日本贈送的124萬劑AZ疫苗於15日開放85歲以上長者施打，不少長者都已經預約施打。（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 11:45:53

日本贈送的124萬劑AZ疫苗於15日開放85歲以上長者施打，不少長者都已經預約施打。不過，就有網友分享自己要幫阿公預約疫苗，結果電話都打不通，隨即果斷放棄，但阿公卻不知道從哪得到的消息，表示自己有認識的診所可以預約打疫苗，一支要價3000，沒想到真相曝光後，讓他非常傻眼，引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「前幾天我要幫我阿公預約疫苗，結果電話都打不通，直接果斷放棄，決定等候下一批，但我們家的老人在這個時候就很愛抱怨，說疫苗根本還沒準備夠就開放那麼多人，連戶籍不是在本縣市的也可以打等等的，聽著抱怨我也是不能多說什麼」。

▲除了高風險感染族群建議應施打肺炎鏈球菌結合型疫苗外，一般的健康民眾也建議應接種，如此一來可藉由群體免疫保護效應，預防與杜絕社區型肺炎的流行。（圖／ingimage）
▲網友分享自己阿公說有認識的診所可以打疫苗，一支三千元，讓他非常傻眼。（圖／ingimage）
「結果隔天，阿公偷偷跟我說『我有認識一間診所有在打疫苗，一支3千』，他講得一副就是自己有小道消息很靈通的感覺....結果當天下午就開始報導『民眾搶打肺炎鏈球菌的疫苗，據說可以治療新冠肺炎.....』我就知道！你說的疫苗不是我說的疫苗，長輩就是愛以訛傳訛」。

貼文一出，網友紛紛回應「肺炎鏈球菌是降低重症併發的機率...不是治癒，請導正長輩資訊」、「阿公真的糗...不過也不能怪他們資訊沒get到，現在新聞都報成這樣，老人家沒看到還是會搞錯」、「我阿公也是這樣，在那邊亂聽說可以治癒...是減低併發重症機率啦」、「13價肺炎鏈球菌完全不能預防COVID-19 ，只能降低感染併發症喔，請大家要轉給家裡長輩看喔」、「還好我們家長輩願意聽我闢謠 」。

對於肺炎鏈球菌疫苗的功效，亞東醫院家醫科醫師翁資閔就表示，施打肺炎鏈球菌疫苗僅能降低感染後引發重症的機率，但是並無法有效預防新冠肺炎；儘管接種肺炎鏈球菌疫苗無法直接預防COVID-19，但是接種肺炎鏈球菌疫苗的民眾，不幸感染COVID-19後，將可減低重症或續發性感染的機會。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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