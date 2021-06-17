居家防疫30天！他叫外送遭友酸「有錢人」　眾一面倒狂嗆

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原PO指出，現在疫情仍嚴峻，叫外送可以避免出門，同時能減少染疫風險，沒想到竟因此被酸，也不禁質疑「叫外送等於有錢？」他最後好奇問「大家是多花錢，但相對安全的外送派呢？還是省運費，但風險較高的出門自取派？」
有許多網友說，外送費過高，不是每個人都可以負擔的，「我是覺得的確不是每個人都可以每餐多負擔幾十元的外送費，叫兩餐可以多吃一餐了」、「反正都要出門上班了，順路買回家囉」、「確實叫外送累積下來的開銷頗多」、「叫外送真的很噴存款」，但也有不少人覺得，那些錢就是時間成本，若是出門確診的話，肯定會花更多。
雖然兩方意見不同，但網友們都認為朋友的心態不可取，「你那朋友也管太多了吧」、「不懂有什麼好酸的」、「是蠻有錢的啦，但他也不用這樣酸」、「看誰買單，又沒花到他的錢」、「他不能負擔是他家的事，你自己能負擔就好了」、「疫情叫外送還好吧，你朋友也要酸，他真的是朋友嗎？」、「買個什麼東西就要被酸是有錢人，真的滿討厭的」。（編輯：許智超）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。