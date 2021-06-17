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居家防疫30天！他叫外送遭友酸「有錢人」　眾一面倒狂嗆

▲有網友因疫情待在家叫外送，沒想到卻被朋友酸「是有錢人」，讓他相當傻眼。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友因疫情待在家叫外送，沒想到卻被朋友酸「是有錢人」，讓他相當傻眼。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 17:26:06

台灣疫情持續延燒，全國三級警戒也即將滿月，民眾都習慣在家開伙，或叫外送解決三餐。不過，就有網友抱怨，因應疫情不出門，改叫外送填肚子，沒想到卻被朋友酸「矮額，有錢人喔」，讓他非常無奈，貼文一出也引起網友熱議。

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原PO在《Dcard》表示，從疫情開始嚴重後過了一個多月，而他也已經要30天沒踏出家門，三餐都是靠自煮或外送，結果被朋友酸「矮額！有錢人喔，叫什麼外送」，這讓他聽了相當傻眼。

原PO指出，現在疫情仍嚴峻，叫外送可以避免出門，同時能減少染疫風險，沒想到竟因此被酸，也不禁質疑「叫外送等於有錢？」他最後好奇問「大家是多花錢，但相對安全的外送派呢？還是省運費，但風險較高的出門自取派？」

▲原PO好奇提問，「大家是外送派？還是出門自取派？」（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO好奇提問，「大家是外送派？還是出門自取派？」（圖／翻攝自《Dcard》 ）
有許多網友說，外送費過高，不是每個人都可以負擔的，「我是覺得的確不是每個人都可以每餐多負擔幾十元的外送費，叫兩餐可以多吃一餐了」、「反正都要出門上班了，順路買回家囉」、「確實叫外送累積下來的開銷頗多」、「叫外送真的很噴存款」，但也有不少人覺得，那些錢就是時間成本，若是出門確診的話，肯定會花更多。

雖然兩方意見不同，但網友們都認為朋友的心態不可取，「你那朋友也管太多了吧」、「不懂有什麼好酸的」、「是蠻有錢的啦，但他也不用這樣酸」、「看誰買單，又沒花到他的錢」、「他不能負擔是他家的事，你自己能負擔就好了」、「疫情叫外送還好吧，你朋友也要酸，他真的是朋友嗎？」、「買個什麼東西就要被酸是有錢人，真的滿討厭的」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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