舉台灣為自產疫苗為例？泰國疫苗政策懶人包

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目前經FDA批准的泰國疫苗有4大品牌，包含中國科興(Sinovac)、英國阿斯利康(AstraZeneca)和嬌生(Johnson&Johnson)和莫德納(Moderna)。現階段泰國所接種的疫苗則是科興和AZ疫苗。根據《VISION THAI 看見泰國》，泰國購買的疫苗種類相當多元，同時泰國朱拉疫苗研究中心(CVRC)和BioNet Asia也正攜手進行製造泰國本土疫苗，以因應全球疫苗荒的狀況。
然而，泰國民眾普遍對泰國自製疫苗沒信心，甚至有許多富人飛到美國進行疫苗旅遊。根據《曼谷椰子網》報導，今年34歲的節目主持人、網紅 Jakkrit Yompayorm，就在個人媒體高調貼出前往美國打疫苗照片，他在5月28日接種完兩劑輝瑞疫苗後寫道：「終於完成了！歡迎回到正常生活……謝謝美國政府。」Jakkrit 受訪表示：「如果疫苗不來，我就自己過去打。」他對接種泰國採購的疫苗感到憂心，尤其是泰國庫存的疫苗多是中國科興疫苗(Sinovac)。泰國民調顯示，泰國人對普遍對科興疫苗缺乏信心；而本土產阿斯利康疫苗(AstraZeneca)又是由毫無疫苗生產經驗的公司所生產。不少追求更可靠疫苗的有錢民眾，紛紛選擇前往美國打疫苗。
事實上，根據牛津大學團隊創建的資料網站Our World in Data，目前泰國民眾至少接種第一劑的比例來到7%，仍是相當低。為遏止疫情，加速泰國疫苗接種進度，總理巴育訂下今年年底前完成5000萬民眾接種目標。目前民眾無法選擇接種的疫苗，但政府會按照接種者個人身體狀況來決定疫苗品牌施打。
除了疫苗面臨短缺問題，長時間的防疫管制帶給泰國莫大的經濟衝擊，泰國總理在16日的談話中亦承諾將在120天內開放國門，迎接已接種過疫苗的遊客以振興經濟。
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