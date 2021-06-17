COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

舉台灣為自產疫苗為例？泰國疫苗政策懶人包

▲泰國人生性樂觀開朗。（圖／Pixabay）
▲泰國人生性樂觀開朗。（圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-17 18:17:44

四方報報導，為了抵抗新型冠狀病毒，各國除了部署疫苗策略之外，同時積極發展自製疫苗。16日時，泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)發表全國談話，提及諸如台灣和新加坡等國家都在製造自己的疫苗，國產疫苗是正確的選擇。「這些國家時常收不到預定的疫苗為例，證明有能力自己製造疫苗，才是抗擊疫情的關鍵。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
如同其他東南亞國家一樣，泰國疫苗同樣供不應求，引起泰國民眾的諸多埋怨，總理在壓力之下發表國家談話。根據《曼谷郵報》，泰國中央流行疾病指揮中心在14日時承認疫苗有短缺，無法如期分發疫苗。政府並派專員前往各大醫院宣布因為缺少疫苗現貨，必須延遲疫苗注射。泰國國家安全會會長兼指揮中心發言人簡．納塔普（Gen Nattapon Nakpanich）表示沒有任何疫苗將在本周配送，「但仍有信心這個月能夠完成6百萬人疫苗施打的目標。」他說。

目前經FDA批准的泰國疫苗有4大品牌，包含中國科興(Sinovac)、英國阿斯利康(AstraZeneca)和嬌生(Johnson&Johnson)和莫德納(Moderna)。現階段泰國所接種的疫苗則是科興和AZ疫苗。根據《VISION THAI 看見泰國》，泰國購買的疫苗種類相當多元，同時泰國朱拉疫苗研究中心(CVRC)和BioNet Asia也正攜手進行製造泰國本土疫苗，以因應全球疫苗荒的狀況。

然而，泰國民眾普遍對泰國自製疫苗沒信心，甚至有許多富人飛到美國進行疫苗旅遊。根據《曼谷椰子網》報導，今年34歲的節目主持人、網紅 Jakkrit Yompayorm，就在個人媒體高調貼出前往美國打疫苗照片，他在5月28日接種完兩劑輝瑞疫苗後寫道：「終於完成了！歡迎回到正常生活……謝謝美國政府。」Jakkrit 受訪表示：「如果疫苗不來，我就自己過去打。」他對接種泰國採購的疫苗感到憂心，尤其是泰國庫存的疫苗多是中國科興疫苗(Sinovac)。泰國民調顯示，泰國人對普遍對科興疫苗缺乏信心；而本土產阿斯利康疫苗(AstraZeneca)又是由毫無疫苗生產經驗的公司所生產。不少追求更可靠疫苗的有錢民眾，紛紛選擇前往美國打疫苗。

▲目前泰國民眾至少接種第一劑的比例來到7%，仍是相當低。（圖／Our
▲目前泰國民眾至少接種第一劑的比例來到7%，仍是相當低。（圖／Our World in Data）
 

事實上，根據牛津大學團隊創建的資料網站Our World in Data，目前泰國民眾至少接種第一劑的比例來到7%，仍是相當低。為遏止疫情，加速泰國疫苗接種進度，總理巴育訂下今年年底前完成5000萬民眾接種目標。目前民眾無法選擇接種的疫苗，但政府會按照接種者個人身體狀況來決定疫苗品牌施打。

除了疫苗面臨短缺問題，長時間的防疫管制帶給泰國莫大的經濟衝擊，泰國總理在16日的談話中亦承諾將在120天內開放國門，迎接已接種過疫苗的遊客以振興經濟。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
17.55%82.45%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.94%9.06%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
12.99%87.01%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.6%52.4%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀