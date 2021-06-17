第二批莫德納疫苗將在週五分發！國內移工疫苗權益一次看
四方報報導，隨著新型冠狀肺炎病毒在台灣延燒，目前全台民眾都在關注疫苗政策和疫情狀況。陳時中宣布，明（18）日起將配發第二批莫德納疫苗，共7.3萬劑，第一、二、三類優先對象同時開放施打，以各縣市尚未接種人數接種率四成核估，高風險的雙北市則以五成計算；另外，保留一萬劑供邊境人員施打，包括國籍航空機組員、民航航空第一線人員。由於目前只有長照機構的看護類型移工被列為優先對象，民眾關注的苗栗工廠群聚事件的產業型移工則沒有被列進去，引起正反兩派的討論。
記者賴正琳/綜合報導
2021-06-17 23:00:00
16日時，指揮官陳時中表示，日本捐贈的一百二十四萬劑AZ疫苗，第二批分配各縣市。全國已施打逾十四萬劑，預計可達一週接種百萬劑的目標。雖然指揮中心已將「安養、養護、日間照顧、社福等長期照護機構受照顧者、照顧者及工作人員、居服員、社工人員」納入第五類疫苗接種對象，但國內約有6成的長照需求，是高度依賴「家庭照顧者」與「外籍家庭看護工」，但這兩種類型的工作者卻沒有被納入公費施打對象中，讓人擔心會有照護空窗期。TIWA台灣國際勞工協會就認為應納入規劃，保障移工權益。
另外，在上週，當媒體詢問「關鍵產業移工，專家是否認為要納入疫苗施打對象？」陳宗彥回應，針對關鍵產業有請國防部經濟部交通部提出，也有納進去優先順序中。不過現階段的勞動部因應措施，並未將替產業型移工爭取疫苗納入指引，僅針對清理個案宿舍環境及進出管制。
苗栗縣政府說明，今（17）日苗栗縣新增31例，30例為外籍移工、1例為本國籍。30例為外籍移工確診，分別為京元電子17人、智邦科技12人、京鼎精密科技1人，皆為6月初隔離於集中檢疫所之移工，採一人一室隔離於集中檢疫所10到14天，皆無公共活動史；本國籍者為頭份市男性清潔公司員工，匡列接觸者含家人及同事計5人。由於工廠群聚集高，產業類型移工施打疫苗的權益仍需要時刻關注，同島一命，一起抗疫。
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