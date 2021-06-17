影／智利人讚台灣防疫1現象　無奈嘆家鄉「早完蛋了」

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智利目前是全世界接種疫苗第5高的國家，儘管該國一半以上的人都已接種過疫苗，但疫情仍舊相當嚴峻。來自智利的多多，與《NOWnews今日新聞》分享，自己從2009年8月來台，第一次拿到華語獎學金，至台大語言中心學中文。在台灣疫情嚴峻期間，他看見很多他認為「很不可思議」的地方，像是全國三級警戒的狀態下，路上人煙稀少，人人穿戴口罩，許多店家為配合防疫政策，禁止內用，甚至暫停營業；他也親自到街上拍攝實景，告訴大家台灣防疫意識真的很高，這是國外少見的現象之一，只有鮮少台灣人是自私的。
他也在影片中補充說道，他常常看到有網友說「謝謝他相信台灣」，但他卻覺得很奇怪，身為居住在台灣的外國人，應該才要謝謝台灣給他們這麼安全的環境，台灣人應該要「謝謝台灣人」才對！多多也感謝現今醫療戰區不辭辛勞、堅守防疫的一線人員，因為有他們，台灣疫情才不至於爆發成像他家鄉一樣。
多多表示看見台灣人這麼遵守防疫規則，讓他直嘆他的國家「智利」早就完蛋了！他也舉例智利政府的陋病，政治黨派未將人民健康放在第一考量，只為反對而反對：「是反對政府，而非反對病毒」，相較於台灣，雖然執政、在野黨也是互相爭執不斷、立場不同，但都是同為一心「為人民健康」著想，這是讓他覺得很棒的地方。
多多接著也和《NOWnews今日新聞》分享，來台後發生過很多讓他印象深刻、感到溫暖的事情。像是剛到台灣不曉得應該去哪裡租房子，熱心民眾直接開車帶他們到房屋仲介店面；有次多多的母親來台灣的時候，某日因無法陪同母親出遊，於是多多母親決定體驗一個人的台灣旅行，未料卻發生迷路的事件，多多母親在路上隨口問了兩位年輕人，年輕人也是直接陪同多多母親到家裡。這一切都讓他對台灣的感謝，深深入心。
對於近日台灣疫情狀況時好時壞的狀況，多多表示他對台灣很有信心，雖然仍有少數人不配合、群聚約打麻將等，但他相信只要台灣人一起努力配合、合作，加上連幾天案例已創下200例以下，多多說「這都是因為台灣人齊心配合的功勞」，他也盼望大家能繼續齊心抗疫，為台灣加油！（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：多多有多愛台灣 ! - Duoduo LOVES Taiwan!
完整影片：https://youtu.be/2pA4Jny1BfE
追蹤多多IG：https://www.instagram.com/duoduovictor/
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。