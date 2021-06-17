突收600元罰單！騎士一看「違規原因」愣：騎車7年才知道

一般來說，遇到雨天視線不佳或有快車經過時，用路人都會禮讓通行，不過禮讓同時也得注意道路規範，否則吃上罰單可就悔不當初了！日前就有一名網友抱怨自己為了讓道給汽車，沿著馬路旁慢慢騎，卻遭到民眾拍照檢舉「任意駛出邊線」。原因曝光後也讓傻眼的原PO不禁感嘆自己騎車騎了7年「花錢買一次教訓」。

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這名駕駛今（17）日在臉書社團《爆怨2公社》張貼一張自己被開罰的照片，無奈發文感嘆表示「騎機車7年，直到收到這張紅單才知道，原來騎機車也不能騎超出旁邊白線」，接著更自我調侃以前還會告訴家裡的長輩出門在外放慢速度騎車要「騎外面一點」，直到被檢舉後才知道「原來我才是錯的」。

▲原ＰＯ貼出的罰單可以看出是前方駕駛檢舉。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

仔細一看原PO所收到的罰單，可以發現他是被其他用路人檢舉而遭開單，這也讓他無奈自嘲「現在檢舉人維護交通真棒」、「花600元買一次教訓」，文章曝光後也掀起不少網友討論，有些機車騎士也感同身受留言「我也想騎白線內啊，但有些開車的會一直叭叭叭」、「很好笑的是，不騎旁邊，就會被逼車」、「可以安全又不被罰騎車誰不要」。

▲機車騎士因騎在白線外遭到檢舉。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

不過底下也有網友紛紛留言指出，原PO收到的罰單讓他們「長知識」，本來自己也清楚騎在白線外也算違法，「那居然算路肩！謝謝長知識，好險我已經都開車不騎機車了」、「台灣大概有99%都是這樣騎，騎外車道被汽車逼去騎路邊，內車道又畫禁行機車，然後騎外車道被逼到起爭議」、「我有時候也會騎到白線外欸，幸好沒被檢舉」。（編輯：楊智傑）