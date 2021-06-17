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她衝全聯補貨「竟遇到這事」！釣一票苦主：店員也超尷尬

▲受疫情影響，民眾進各大超市前都需測量體溫、噴酒精和實施實聯制，不過卻也因此累壞了店員，對此，就有一名女網友發文，表示她日前到全聯補貨，但額頭卻差點出事，貼文一出，也釣出不少苦主。（圖／NOWnews資料照）
▲受疫情影響，民眾進各大超市前都需測量體溫、噴酒精和實施實聯制，不過卻也因此累壞了店員，對此，就有一名女網友發文，表示她日前到全聯補貨，但額頭卻差點出事，貼文一出，也釣出不少苦主。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 22:16:16

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評；然而近日受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾到各大超市都需測量體溫、噴酒精和實施實聯制，不過卻也因此累壞了店員，對此，就有一名女網友發文，表示她日前到全聯補貨，但額頭卻差點出事，貼文一出，也釣出不少苦主。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示昨（16）日到家裡附近的全聯補貨，而店員就站在門口，右手拿著額溫槍，左手拿著酒精，但下一秒店員卻將拿著額溫槍的右手對著她的手心，並用拿著酒精的左手對著她的額頭

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
原PO對於店員差點將酒精噴向她額頭一事，感到相當無言，但還好後來店員有即時發現，沒有真正噴下去，「我也能體諒人難免忙中有錯，最後是笑笑的跟她說沒關係，然後就進去購物了」。

貼文一出，釣出不少苦主，「不但遇過，他還對我的額頭開槍了…」、「前陣子去全聯補貨，店員請我過去量體溫，結果她拿了刷條碼的機器要幫我量，店員覺得自己好囧」、「我是上週日去，給店員看身分證，他看著說今天是單數，妳尾數是1，要二四六來唷，我也笑笑説沒事」、「我之前就被噴下去，超大一噴，眼睛當下痛到飆淚…」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
另外，也有身為服務業的網友表示，「沒關係我也曾經這樣，拿酒精噴客人的額頭，拿額溫槍量人家的手，根本手腦不協調，問人家掃Qr沒，然後還開門請客人進店裡，客人一臉狐疑看著我，現在不是禁止內用嗎，事後覺得自己超丟臉」、「我也曾經對一位客人這樣過，酒精往他額頭噴下去」。

不過，多數網友則表示，「店員也很辛苦，大家多多體諒對方吧」、「人累了，應該體諒啦！我還曾經拿健保卡要在7-11刷卡……（自認為是悠遊卡），店員都若無其事的樣子……」、「非常時期，可以原諒」、「很多店家都改成測手溫跟自動給酒精的機器」、「辛苦了」、「累歪的服務員都辛苦了」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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