吃西瓜「灑1粉」像在吃土！老饕實測後秒愣：甜度翻倍了

隨著天氣越來越悶熱，不少人在防疫期間會趁著出門採購時買西瓜回家食用消暑，不過除了冰過後切片或放入果汁機打成冰沙外，日前就有網友分享一種「新奇吃法」，只要灑上1款粉末就能讓「甜度翻倍」，不過許多網友除了好奇吃法外，看到成品照後也不禁笑稱「還以為在吃土！」。

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這名網友日前在臉書社團《全聯消費經驗老實說》分享這款吃法，並張貼出實際搭配的照片，原來是他將西瓜按一般方式切成小片，接著便拿出自己的「獨門秘方」，一整碗滿滿的可可粉，並將西瓜丟進碗內像是沾裹麵皮般，讓西瓜外層沾滿厚厚一層可可粉才入口。

▲原PO曬出自己的「獨特吃法」讓不少網友以為是「吃土」。（圖／臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

吃法曝光後，原PO也好奇詢問「有沒有朋友跟我一樣，可可粉買來不是用泡的，而是直接乾吃」，而不少網友也對這種吃法感到驚奇，紛紛留言表示「水果不夠甜好像可試試」、「煮過咖哩還行」、「當黑糖沾的概念嗎」、「加水果或加剉冰都很讚」、「可以沾鹼粽試試」。

不過也有老饕直言無法接受，同時分享了自己的吃法「紅西瓜還是灑鹽最好吃」、「正在吃西瓜，馬上拿美祿出來沾，怎麼說咧？是不難吃啦！但感覺好奇怪哦！」、「西瓜已經很甜了還沾美祿，糖尿病患者感覺母湯」，另外也有網友笑稱「我以為才月中就要吃土了」、「看照片還以為是什麼巧克力冰」、「真的好像吃土配西瓜」。（編輯：楊智傑）