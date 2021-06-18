buffet狂吃冰淇淋秒回本？員工抖出「內幕」：你願意的話
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，就有網友討論「buffet餐廳的哈根達斯不是隨便吃都回本嗎？店家的成本是不是真的很便宜？」貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 07:03:19
原PO在PTT貼文指出「有些吃到飽餐廳裡面的冰淇淋用的是哈根達斯，自己去外面買小小一杯就要80、100的，在吃到飽店隨便都可以吃個5、600的哈根達斯，感覺店家拿的哈根達斯成本是不是很低啊？不然哪經得起客人這樣狂吃？」
貼文一出，網友紛紛回應「會不會其實是外面賺太大啊？」、「我覺得是外面賣的賺太狠XD」、「零售本來就比大量叫貨貴，任何食物都是這樣吧」、「還是國外的比較便宜，大杯的才120多，台灣可以賣到300」、「是台灣賣超貴吧，美國一桶才多少」、「純粹覺得是外面賣太貴，有含店租、人事成本之類的」。
另外，也有曾擔任buffet吃到飽餐廳員工表示「前員工直接跟您說明，一桶3000可挖100-120球，餐廳裡面的跟外面專賣店賣的挖出來的都是同一桶，單球成本約30，願意去吃20球的人，就可以回本，但一般來說，每個人說是要吃回本，頂多也都是吃2~3球而已，肯用哈根達斯的餐廳真的是砸重本，這個價格很硬，但不過就是一個賣點，可以吸引顧客上門。」（編輯：張嘉哲）