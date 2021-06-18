移動式冷氣被嫌太廢！男因「1理由」硬買　夏天整個爽了

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例如房間沒有220v的插座、房子是租的、房東沒裝冷氣、經濟能力不佳

▲網友分享自身安裝移動式冷氣的經驗，透露即便缺點很多，但購買也是不得已。（示意圖／翻攝自Pixabay）

的確，房間要一段時間才會冷，溫度也沒有冷到很爽， 但一次性花個幾千塊換來每年夏天夜夜好眠還不至於成問題