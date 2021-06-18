移動式冷氣被嫌太廢！男因「1理由」硬買 夏天整個爽了
現在房價高漲，不少年輕人都是以租屋為主，而炎炎夏日，如果租屋處沒有附設冷氣，真的相當難熬，也因此不少人想購入「移動式冷氣」，但卻常常被網路上的評價「很吵」、「電量吃很兇」等缺點而卻步。對此，就有過來人分享安裝經驗，並透露自己當初不顧缺點，硬是要買的原因，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 08:52:56
原PO在PTT貼文指出「很多人都會說移動式冷氣不好用，像是安裝在廚房跟桌子附近等等，這些聽起來都是不小的空間，本身對於移動式冷氣的功用就是超出負荷，移動式冷氣跟一般冷氣比，的確缺點很多，能不用就不用，但會裝移動式冷氣的人，十之八九就是肯定有苦衷，例如房間沒有220v的插座、房子是租的、房東沒裝冷氣、經濟能力不佳等等。」
「至於那些本來就有條件裝冷氣的，也沒必要對移動式冷氣不屑一顧， 就像是有多的平板可追劇，自然不會覺得幹嘛用小手機看電視一樣，市場不同，我先前因為睡覺房間爆熱，夏天晚上有接近到40度，但又因為上述種種原因不能買冷氣，所以就買了移動式冷氣，的確，房間要一段時間才會冷，溫度也沒有冷到很爽， 但一次性花個幾千塊換來每年夏天夜夜好眠還不至於成問題」。
貼文曝光後，網友也紛紛認同「如果真的可以買冷氣誰要買移動式冷氣...說得很對」、「說的沒錯，會買移動式冷氣就是真的有條件限制的」、「很中肯，主要經濟不許可吧，價格差好幾倍呢」；至於移動式冷氣到底適合誰購買？《NOWnews》曾報導，從事裝修冷氣12年的許師傅表示，移動式冷氣要吹的涼，主要還是要看房間大小，有些人覺得一間套房沒很大，為了省錢去買移動式冷氣，但是其實移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。（編輯：張嘉哲）