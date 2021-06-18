地下平面車位月租3000超划算？位置曝光 網一面倒：快搶
許多人為了基於安全和方便，都會購買車子作為代步工具，對於「有車族」來說，車位就是一個相當大的問題，而近日就有網友在網路上表示疑惑「地下平面車位月租3000是不是超划算？」沒想到停車位置曝光後，卻引起網友一面倒直言「快點卡位」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 10:04:32
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「這樣子的停車場你們會租嗎」的文章表示，「停下去高度這樣，一個月3500，屋主說簽一年約一個月算3000」，原PO隨文附上圖片，從照片中可以看到，是一個靠在停車場角落的平面車位，車位的正中央還有著些許水漬，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有人直言如果這個車位是在台北市的話要快點搶，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒留言表示「會，我平面就要3000了，你這個還室內的」、「會租啊，買來停重機他不香嗎」、「是我我會租耶，靠邊邊，駕駛座又好上車，只要不要兩邊都是車我就會租，而且看那間距不大」、「不會漏水的話 也是室內 可以靠牆 保護車的程度來說其實還不錯」、「看地點吧，台北的話租爆」、「這條件不差啊！ 而且出門又好開，只差在一路倒車進去而已吧」、「如果是台北新北，我會租，其他縣市就算了」。
不過也有網友點出要注意的2個點，分別為「汽車後廂升起高度」和「地板水漬來源」，「看你後車廂開了會不會打到吧！」、「看那地板的水漬，確定不是天花板滴下來的嗎，不是的話就可以考慮」、「建議先確認一下行李箱能不能順利打開」、「先研究一下地板的污漬是哪裡來的吧」、「上方如果有水漬滴下來，車子就挫屎了」、「主要是看會不會淹水跟尾門的高度吧」。（編輯：王柏文）