便當菜什麼最適合外帶？內行曝「這3道」：微波都還超嫩
現在有些人為了要吃健康一點，即便到公司上班也會自己帶便當，在前一晚煮完之後，裝到保鮮盒內，隔日帶到公司冰著，等待中午微波加熱後食用，不過卻經常地發現，吃起來並不是特別的好吃，總感覺有些落差。對此，就有網友討論「請問最適合外帶的青菜是哪種呢？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 11:40:59
原PO在PTT貼文指出「每天帶便當到公司，但微波之後，便當的菜都會跟現煮的味道不一樣，還是覺得別人訂的外食便當比較好吃，就算冷掉至少是當餐現煮的，試過各式各樣的青菜，葉菜類、空心菜、小白菜整個就很多草味，連小黃瓜、水蓮微波之後都會軟掉，想請問大家最適合外帶便當的青菜是什麼？」
貼文一出，網友紛紛推薦「花椰菜最適合啊」、「花椰菜、玉米筍、杏鮑菇」、「花椰菜真的可以」、「花椰菜跟竹筍啊」、「竹筍真的可以，微波之後還是很嫩很好吃」、「四季豆或者龍鬚菜」、「基本上葉菜類一定隔天會出水，所以才會讓口感不佳，可以選花椰菜、玉米筍這類」、「玉米筍，跟花椰菜大推」、「竹筍硬硬的，微波也好吃」。
另外，也有網友分析「基本上青椒、苦瓜、花椰菜、蘿蔔、玉米、菇類基本上都可以，便當菜如果放隔夜不要選擇葉菜類，真的不適合，選比較有點硬度的比較好」、「會覺得變難吃就是因為放隔夜會出水，再微波後就水水的也不會脆，像是高麗菜、菠菜都會這樣，還是建議找比較不會出水的青菜當便當配菜」。（編輯：張嘉哲）