跨橋到北市預約接種 侯友宜籲長者：就近施打才是最方便
新北市今（18）日開放不在籍85歲以上的長者施打疫苗，市長侯友宜到接種站關心施打的情況；針對年紀比較輕的長者，跨橋到台北市預約施打的情形，侯友宜籲，大家也不用急，減少移動、減少風險的感染，就近施打才是最方便的。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-18 13:04:18
侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，也有很多中、南部的長者長期居住在新北市，這些長者雖沒有設籍在新北市，但都歡迎在新北市接種；此外，中央也是規定「只要未在籍的都可在任何一個地方來施打」，新北市也採取同樣的方式，只要在新北市居住的長者，都非常歡迎按新北市依年齡的方式有順序來施打。
侯友宜強調，施打的順序會按照疫苗量分配，大家放心都能夠打的到，因為82歲接種後，依序就是81、80歲，這樣的順序都不會亂，所以不管是80、79歲，只要疫苗夠，一定馬上施打；建議「大家也不用急，也不需要發現是去哪裡施打，大家減少移動、減少風險的感染，能夠就近施打是最方便的。」
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