COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

跨橋到北市預約接種　侯友宜籲長者：就近施打才是最方便

▲新北市長侯友宜指出，長者雖沒有設籍在新北市，但都歡迎在新北市接種，不過要按新北市依年齡的方式、有順序來施打。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，長者雖沒有設籍在新北市，但都歡迎在新北市接種，不過要按新北市依年齡的方式、有順序來施打。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-18 13:04:18

新北市今（18）日開放不在籍85歲以上的長者施打疫苗，市長侯友宜到接種站關心施打的情況；針對年紀比較輕的長者，跨橋到台北市預約施打的情形，侯友宜籲，大家也不用急，減少移動、減少風險的感染，就近施打才是最方便的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，也有很多中、南部的長者長期居住在新北市，這些長者雖沒有設籍在新北市，但都歡迎在新北市接種；此外，中央也是規定「只要未在籍的都可在任何一個地方來施打」，新北市也採取同樣的方式，只要在新北市居住的長者，都非常歡迎按新北市依年齡的方式有順序來施打。

侯友宜強調，施打的順序會按照疫苗量分配，大家放心都能夠打的到，因為82歲接種後，依序就是81、80歲，這樣的順序都不會亂，所以不管是80、79歲，只要疫苗夠，一定馬上施打；建議「大家也不用急，也不需要發現是去哪裡施打，大家減少移動、減少風險的感染，能夠就近施打是最方便的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.3%85.7%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.35%10.65%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.18%88.82%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
52.23%47.77%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀