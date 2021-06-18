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每看時間都「4：44」她毛到爆！內行揭反轉真相：傻傻的

▲一名女網友透露，每次抬頭看時間都發現是「4：44」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名女網友透露，每次抬頭看時間都發現是「4：44」。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 13:28:50

你也有這樣的經驗嗎？一名女網友近日透露，每次只要抬頭看時間，就會發現時間正好停在「4:44」，由於在東方國家中「4」被認為不吉利，因此讓她害怕直呼「嚇都嚇死！到底是想怎樣」。然而，就有內行人分享另一個真相，表示「知道之後反而變開心了！」

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原PO於《Dcard》上發文，表示「真的好奇怪！想問大家有沒有這種經驗，每次一抬頭看時間，結果都是4:44！」她坦言一開始都會思考是不是上天給她的暗示，「嚇都嚇死！到底是想怎樣」。

▲女網友透露，常常看時間都是「4:44」。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友透露，常常看時間都是「4:44」。（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光後，就引來不少人留言，「我會欸！連4月14號出去玩都覺得毛毛的，但都是自己想太多哈哈哈」、「今天去買東西也是444」、「我也是！以前沒有對4有特別想法，但某一天看時間剛好是4：44，覺得很不舒服，之後再看時間就很常是44分...」、「超常欸！不知道為什麼，看到都會覺得毛毛的」。

但也有網友抱持不同看法，「是因為台灣人（還是該說亞洲人XD？）對這個數字比較敏感，所以才會無意識的去注意到這個數字，當看到其他重複數字的時侯，因為沒特別意義所以也不會去在意」、「你想想，今天你看時間，如果是3:27、5:26、12:13……之類的，你會特別有什麼印象嗎？不會，因為他就只是個時間，但你給了4:44這時間特別的含意，所以你會把他放在心上，放進自己的記憶裡」。

然而，就有內行人興喜解釋「天使數字」的概念，直言「以前也很怕看到444，但後來知道天使數字後很愛444，可以去查查天使數字」、「444超棒，只要不經意的看到時間是4:44，那天就會順利到爆」、「傻傻的！是天使數字，我也超想看到天使數字的說」、「據說是天使數字喔，知道之後反而變開心了」、「444很棒！知道天使數字之後，有時候看時間還會難過為什麼不是444」。

據了解，根據西方「神秘天使數字學」的說法，對於每個天使數字如連號數字111、222等，背後都飽含不同意義，其中常看到 4：44 的人，就代表著「天使現在就圍繞著你，向你確保他們的愛與協助，不用擔心，因為天使的幫助就在你身邊。」（編輯：陳雅雲）

※民俗說法僅供參考。

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