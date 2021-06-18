挺過疫情的澳洲！疫苗、防疫政策分析

我是廣告 請繼續往下閱讀
再來，對於違規罰則嚴重，違規要付高額罰金，沒有永久居留證身分的違規者，還會特別註記，導致未來申請簽證更加困難。昆士蘭州自從今年3月封城後，確診數就一直維持在個位數。
至於疫苗政策方面，16歲以上民眾均能施打，不會過問職業和種族身份。最新的疫苗政策，截至澳洲時間17日，根據《富比世》，澳洲進一步禁止60歲以上長者施打AZ疫苗，加入義大利、希臘和其他禁止該疫苗的歐洲國家之中。除了副作用風險高，有可能引發罕見的血栓死亡，澳洲當局還認為施打AZ疫苗可能會讓民眾完全不敢進行疫苗接種，深陷恐懼之中。
根據《亞洲時報》，原本澳洲將AZ疫苗的設定限制提高到60歲以上才能施打，由於ATAGI先前審查血栓案例資料發現，副作用在年輕族群身上發生風險略高，一開始更改AZ疫苗施打方針，建議限制50歲以上人士接種，50歲以下至16歲以上施打輝瑞疫苗，但是出現2名50多歲長者施打後死亡案件，於是又改為60歲以上施打AZ。在17日時，連60歲以上都不施打，以杜絕風險和公共恐懼。
澳洲墨爾本上月底爆出確診潮，維多利亞省宣布從當地時間27日晚間11時59分至6月3日止四度封城。根據澳洲藥物管理局（TGA）最新資訊，該國目前累計注射360萬劑AZ疫苗，48人出現可能與疫苗相關、極端罕見的血栓副作用，其中2人死亡，但也有31人已經出院並且正在康復中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。