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台灣「牛肉麵泡麵」霸主是？老饕狂推2經典款：超過25年

▲對於多數人來說，最經典的老泡麵還是最合胃口，對此，就有網友好奇，「台灣牛肉麵泡麵霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲對於多數人來說，最經典的老泡麵還是最合胃口，對此，就有網友好奇，「台灣牛肉麵泡麵霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 15:46:25

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，不過對於多數人來說，最經典的老泡麵還是最合胃口，對此，就有網友好奇，「台灣牛肉麵泡麵霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在PTT以「泡麵牛肉麵的霸主是誰」為題發文，表示台灣的泡麵種類最多的口味就屬牛肉麵了，無論價錢高低，又或是從沒有調理包到有肉塊的都有，那麼「哪一種的牛肉泡麵，可以當台灣牛肉麵泡麵的霸主呢」？

▲對於多數人來說，最經典的老泡麵還是最合胃口，對此，就有網友好奇，「台灣牛肉麵泡麵霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲對於多數人來說，最經典的老泡麵還是最合胃口，對此，就有網友好奇，「台灣牛肉麵泡麵霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「台酒酸菜第一，一度贊老甕第二，味王牛油第三，不過都被韓國海鮮烏龍麵屌打就是」、「台酒的酸菜牛肉麵」、「朕一品金門高坑牛肉麵」、「管你什麼牛肉麵泡麵，加一蓋高粱下去就是讚」、「 味王 原汁牛肉麵」、「金門高坑無誤」、「蔥燒牛肚，不過停產了」。

其中，受到最多網友推薦的則為「味味一品」和「一度讚」兩種，「味味一品原汁也出了超過25年了吧」、「味味一品！」、「味味一品，個人心中最棒」、「味味一品絕對最好吃，擴肉的整個升天，超過25年歷史，吃好久了」、「一度讚老甕、皇朝牛筋」、「一度讚老甕」、「1度讚，真的好吃」。（編輯：郭佩蓉）

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