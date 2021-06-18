225家移工宿舍未落實防疫！勞部：未改善將禁止引入移工

隨著新型冠狀病毒疫情在台灣升溫，苗栗工廠移工群聚案受到大眾矚目，為了落實防疫，勞動部次長王安邦在6月初的指揮中心記者會上提出三大新增指引，並承諾會訪視全台移工宿舍，近日訪視結果出爐。

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據悉，勞動部與地方政府一起訪視僱移工人數達50人以上之事業單位宿舍結果出爐，共計實地訪視1,168家工廠移工住宿，符合防疫指引共943家，待改善225家，其中待改善項目主要為工作場所班別未分流、未預先備置移工確診時1人1室隔離空間、未落實移工休假減少外出原則。自110年6月6日起協同各地方政府辦理移工人數達50人以上之事業單位住宿地點訪視作業，總計動員全國所有移工查察人員338名進行密集性訪查1,168家工廠，已於6月10日全部訪查完成，符合防疫指引共943家（約80.7%），待改善家數225家(約19.3%)。





「地方政府已限雇主3日內改善，並續予複查，並依複查結果及防疫需要，修正移工防疫指引並納入強制規定，勞動部將依違規情節輕重，得處以雇主及仲介罰鍰、廢止聘僱許可（取消移工名額）、中止引進或停止承接移工。｣勞動部發言人說。





其實部份移工宿舍條件惡劣不是一朝一夕的事，TIWA台灣國際勞工聯盟曾揭露移工們來台短暫居住的地方，擁擠又髒亂，根本不宜人居。一般移工在抵台後，都會被帶到一個宿舍暫住一兩天，根據台灣國際勞工協會指出，這些暫住的移工宿舍通常環境糟糕、衛生條件也很差。勞動部此次巡視宿舍固然是件好事，但民間團體也希望這次可以認真改善，罰則明確和落實。





截至今（18）日，苗栗縣新增26例本土確診病例，22例為外籍移工，本籍4例，確診外籍移工22例，皆為集中檢疫所移工確診。分別為：京元電子11例、智邦科技5例、京鼎電子1例、承鼎電子2例、超豐電子1例、力積電子1例、智晶光電1例，都是6月初隔離於集中檢疫所的移工，於集中檢疫所採一人一室隔離，隔離8天到14天，皆無公共活動史。目前苗栗縣累計確診個案547，其中移工448人，佔總數82%；本土99人，佔總數18%。









