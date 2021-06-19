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房市／防滑倒受傷　浴室規劃要注意這些

▲防疫期間待在家的時間變長，浴室安全規劃更顯重要。(圖／信義居家提供)
▲防疫期間待在家的時間變長，浴室安全規劃更顯重要。(圖／信義居家提供)

財經生活中心/綜合報導

2021-06-19 08:30:00

浴室空間是居家跌傷地點第一名，除了規劃防水、通風、收納，家中衛浴的安全設備更應檢視是否合格，專家表示，三大衛浴規劃重點包括選用防滑材質、注意照明、加裝扶手緩衝條等，為家人的安全把關。

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信義居家表示，家中最常發生跌傷的地點分別為臥房、客廳及浴室，尤其浴室因為空間較小，比起其他兩處更容易使頭部撞到周遭設施如馬桶、洗手台等，隱藏的危險絕對不可忽略，因此打造防滑的浴室，特別重要。

第一，細選防滑材質，行走更安心，信義居家表示，沒有防滑的浴室，是高齡族跌倒的好發地點，因為浴室溼氣重，因此更容易滑倒，選用浴室磁磚地板時，可採用防滑係數在0.7以上的最為安全，「石英磚」因為吸水率較低只有1-3%，也是常見的浴室磁磚之一。

信義居家進一步表示，若是已無法重新裝潢，地板不需要打掉重做，只要在磁磚上塗上一層防滑塗料，止滑效果十分顯著至少可以維持兩年。日常使用落實乾濕分離，分隔淋浴洗澡及廁所用區，清楚劃分出浴室中的乾濕區域，讓走踏區保持乾燥，才不會踩到積水而滑倒，出入浴室的踩踏範圍放一塊地毯，並且在地毯下方舖上止滑墊，能快速吸乾腳部水份外，也可以讓行走不濕滑。

第二，良好照明，信義居家表示，在昏暗的空間內，若沒有做好充足的採光設計，容易讓視線模糊增添失足危險。通常有開窗設計的衛浴因為有自然光的透入會是最佳選擇，若衛浴本身並沒有對外窗，會建議選用加裝玻璃罩的燈具，才不會因為水氣侵襲造成電器短路，引發觸電危險。

此外，信義居家補充，也可以在鏡面下方、靠近地板處或插座附近加裝燈條，局部照亮重點區域，進浴室時，才不會因為無法適應突然開啟的燈光而造成暈眩危險；或者必要時可用電燈開關指示燈，才不需要在黑暗中摸索開關處位置。

第三，注意細節，用小物件增強浴室安全，信義居家表示，除了注意地面防滑、空間照明外，必要時也可以在浴廁中加裝重點設備，例如人在蹲下時若起身太快，易有頭暈的可能性，而長輩的肌耐力比一般成人更不足，加裝安全扶手可以幫助他們更好施力；通常安全扶手會著重加裝在馬桶邊、浴缸內，減少起身時的不適情況，也可在洗手台、浴缸、櫃體邊角加裝防撞條，免除不必要的碰撞，若不小心跌傷時，也可以緩衝撞擊的衝擊度。

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