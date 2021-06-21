新加坡疫苗施打情形一次看　提供長者特殊服務

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新加坡去年3月爆發大規模移工宿舍群聚感染事件，官方於是當機立斷於4月成立疫苗專責小組「治療與疫苗專家小組」（Therapeutics and Vaccines expert panel, TxVax panel），編列高達209億元新台幣預算，讓專家小組負責到海外尋找疫苗，並透過學術界人脈針對全球40多家國際藥廠品牌進行評估，最後選定莫德納、Pfizer-BioNTech疫苗和Sinovac三種廠牌。
疫苗專責小組成軍兩個月後火速於去年6月與莫德納簽妥採購案，後來又陸續與科興和Pfizer-BioNTech簽約。由於疫苗搶得早，因此新加坡也比多數國家更早拿到疫苗，首批Pfizer-BioNTech疫苗於去年12月中運抵新加坡，並獲得緊急授權，於同月30日開始施打，成為亞洲第一個、全球第三個收到疫苗的國家。
新加坡施打率達42%居亞洲最高 拼8月國慶日前每人至少打一劑
新加坡首批疫苗開打後優先為醫護人員及海事、航空業等前線人員接種，隨後持續擴大接種對象，1月底開始為70歲以上長者接種疫苗，之後陸續開放不同年齡層及職業施打，到5月已經開放到40-44歲民眾施打。
官方於年初開始陸續在全國設立40個疫苗接種站，並表示所有新加坡公民及長期居民（包括永久居民及長期准證持有者）都可免費接種疫苗，年初時預估到了今年第3季左右，新加坡將有足夠疫苗為所有符合資格的人接種。
因應去年新加坡移工群聚感染事件，有15萬人、超過全國移工總人口一半的移工染疫，因此新加坡也於3月展開移工接種計畫，針對未曾染疫的移工進行施打，施打者接受篩檢之頻率可從14天放寬至28天。
目前，新加坡已發配之疫苗為469萬劑，接種第一劑者達270多萬人、完成兩劑接種者則為199萬多人，以全國約570萬人口而言疫苗接種率達47%，高居亞洲之冠。新加坡衛生部長王乙康預估至7月底左右，新加坡將有430萬人至少已接種一劑疫苗。
6月開放12至18歲學生預約施打 長者、行動不便者享特殊服務
近期新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority）授權開放12至18歲學生施打Pfizer-BioNTech疫苗，並因應學生暑假來臨加快進程，於6月1日開始開放12歲至18歲學生預約施打，符合資格之學生們將收到簡訊預約邀請。
39歲以下的一般大眾則排在學生之後，由於這個年齡層民眾數量龐大，約有150萬人，因此新加坡也開放國人享有提前2周預約的優惠，在6月中旬已經先行開放。截至11日，已經有超過73,000多12至39歲之民眾預約，12至17歲之學生只能施打Pfizer-BioNTech疫苗，18歲以上者則可自選疫苗。
此外，為了提高老年人的施打率，新加坡也推出長者「免預約」施打服務（WALK-IN VACCINATION）。李顯龍五月底指出，仍有28萬名60歲以上長者尚未預約，因此開放60歲以上民眾無需預約直接到疫苗站當場施打。另外針對行動不便者，新加坡也提供到府施打服務，民眾可以撥打專線提出申請預約，政府會派出醫護人員到家中施打。
增加疫苗覆蓋率 允許私人醫療業者引進疫苗、延長疫苗間隔期
為了增加全民的接種率，新加坡於五月中旬也提出「延長第一劑疫苗與第二劑疫苗接種的區間」，從2至3周延長到6到8週，此舉是希望讓更多尚未接種者先施打第一劑，以提升全國接種覆蓋率並提升整體保護力。
新加坡目前使用之疫苗為Pfizer-BioNTech和莫德納，而採購之科興疫苗雖於2月就抵達新加坡，但一直處於評估狀態。直到本月初新加坡才宣布，將允許私人醫療業者透過「特別採用程序」管道引進WHO緊急使用清單上的疫苗，如輝瑞BNT、AZ疫苗，莫德納、嬌生、國藥等，而科興疫苗也被納入名單中。
因此新加坡宣布，將把之前到貨的20萬劑科興疫苗提供給全國24間經衛生科學局挑選之醫療業者，不適合接種mRNA疫苗或對這類疫苗過敏的公民、永久居民及長期准證持有者，可於18日起到這些診所接種科興疫苗，而新加坡媒體也指出目前診所預約接種情形十分熱絡。接種科興疫苗一樣全額免費，但診所可收取其他行政費用。
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