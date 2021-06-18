最懷念哪款單機遊戲？骨灰玩家狂推「經典作」：比手遊強

科技發展日新月異，不少台灣人因為疫情期間只能宅在家，也紛紛開始下載遊戲來玩，不論透過遊戲主機購買遊戲片或在應用程式商城下載APP，電玩遊戲已經成為現代人隨手可得的娛樂消遣。不過近日也有網友回憶起風靡一時的單機遊戲，更稱當時畫質雖與現在不能比，但遊戲本身「比現在手遊強超多」，話題曝光後也掀起不少網友回憶點名數款「神作」。

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這名網友在PTT的八卦板上發文表示，「我覺得現在的手遊雖然方便，但玩遊戲玩一下又要課金，實在無言，而且以前的單機遊戲明明好玩非常多。我個人最愛『金庸群俠傳』，至少破關5次以上，雖然畫質相較現在實在不能比，但遊戲本身真的好玩」。

▲近日有網友好奇詢問最懷念哪款單機遊戲，結果許多人狂點名數款經典作品，更直呼「比現在手遊強超多」。（示意圖／取自pixabay）

接著他也提到，自己打算趁著疫情期間買台電腦來玩單機遊戲，更回憶起不少當年的知名作品如軒轅劍系列、仙劍奇俠傳系列、絕代雙驕，「

我覺得都比現在手遊強超多

」，同時也除了納悶是否買得到這些遊戲片外，也好奇詢問網友是否還有懷念的單機遊戲。

文章曝光後，瞬間掀起不少骨灰級玩家紛紛留言回應，其中就有不少網友回憶起數款經典作「我比較愛玩養成遊戲，模擬城市我也超愛，有時候玩一玩就忘記吃飯」、「仙劍、絕代雙嬌、便利商店」、「吞食天地，後來再玩沒那種感覺，但當時很激動」、「金庸、新絕代雙驕，到今年都還有在玩」、「皮卡丘打排球和大富翁四」。（編輯：楊智傑）