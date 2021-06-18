北漂男發「帥氣自拍」求租房！意外電暈7千網：缺女友嗎

原來這年頭租房子也得看顏值？有名北漂男網友表示，自己目前在台北內湖科技園區上班，但無奈還沒找到心儀的租屋處，於是在臉書租屋社團求租，豈料他一PO出自己的正面照，卻意外掀起轟動，網友們紛紛反問「有沒有缺女友或老婆？」。





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該名男網友在臉書社團《台北租屋新北租屋》發文，表示自己是名北漂男子，目前在內科一間上市公司上班，家庭單純，無不良嗜好，希望能在7月1日前找到一個好套房。





豈料貼文和他的正臉照曝光後，竟然吸引了近7千名網友，全都為了他的顏值來朝聖；而從原PO的自拍照可見，他身穿西裝，一手還抓著領帶，再加上迷人的雙眼皮、高挺的鼻子，淺淺的對鏡頭微笑放電，讓大批網友們秒被電暈。





▲一名男網友在臉書社團《台北租屋新北租屋》發文，豈料高顏值的他卻意外掀起轟動。（圖／翻攝自《台北租屋新北租屋》）

另外，也有網友回應，「謝謝原po 教會我以後要怎麼找房子」、「根本是史上最熱烈回覆的求租文」、「哇靠，是怎樣？純情房東俏房客？租屋多年，從沒遇過女房東，原來都在這了」、「學習了，下次找租屋要附上自拍照」、「覺得曬顏值嫌疑太大」；豈料，竟釣出本尊回應，表示自己是第一次發出租文，因為朋友建議他可以放照片，也有看到其他人放，但沒想到事情會變成這樣。





事後，原PO乾脆在個人臉書發文，分享自己的IG帳號，表示「初衷只是覺得形象好比較好租，沒想到...整個歪樓」，貼文一出，底下也有不少女網友留言簽到「已加IG」、「好帥」，甚至有網友留言感嘆「人帥真好」。（編輯：郭佩蓉）



