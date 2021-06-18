嫌熱狂吹冷氣！今創「歷史用電第2高」　4省電撇步報你知

隨著炎炎夏日到來，不少國人因為疫情受現在家上課、工作，不僅筆電用整天，更老早就打開冷氣試圖讓屋內維持涼爽，不過享受電力的便捷同時，荷包是否能負荷暴漲的電費，也成為網路上熱議的話題。台電今（18）日更是透過臉書宣布今天最高用電量達3808.4萬瓩，不僅創下歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第2高紀錄！

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台電今（18）日藉臉書粉專

《電力粉絲團》

公布今日全台用電量，同時指出今年因天氣炎熱，帶動全台用電量攀升。還不到七月2021年的用電量，就佔了歷年用電排名前十名中的其中七名。

今天更是創下歷年來6月用電的新高，最高用電量達3808.4萬瓩，而這個數據更是創下歷史用電第2高紀錄，值得注意的是今年的5月27、28日位居第三名與冠軍，分別在該日達到3802.2萬瓩與3840.1萬瓩的用電量。此外，台電也提到今日備轉容量384.8萬瓩，備轉率10.10%為供電充裕的綠燈，呼籲民眾一同節約能源。

▲台電公布今(18)日全台最高用電量，創下歷史用電第2高紀錄。（圖／翻攝自台電臉書粉專《電力粉絲團》）

不過防疫期間民眾多採居家辦公及就學，就算碰到假日也會為了避免染疫減少外出，宅在家裡不開冷氣實在讓人受不了。對此，台電在文末也提供了四項小撇步，包含「

冷氣溫度設定26~28度+開電風扇

」、「

進出隨手關門

」、「

洗濾網

」、「

改用變頻且能源效率1級冷氣

」，如此就能在長時間吹冷氣的環境下，避免冷氣外流與冷房效果降低，在家吹冷氣也能兼顧舒適與省電。（編輯：楊智傑）