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阿嬤想買飲料錢不夠！女店員「1舉動」暖炸　1.4萬人哭了

▲一名阿嬤點完餐後才發現身上錢帶不夠，原PO「1舉動」讓全場1.4萬網友暖哭。（示意圖／翻攝自PhotoAC）
▲一名阿嬤點完餐後才發現身上錢帶不夠，原PO「1舉動」讓全場1.4萬網友暖哭。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 09:18:57

台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。不過，昨（18）日，一名女工讀生在臉書社團《爆怨2公社》提到，她上班時遇到一位阿嬤上門想要買一杯珍珠的飲料，但阿嬤點完餐後才發現身上錢帶不夠，她「1舉動」讓全場1.4萬網友暖哭。

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原PO表示，早上的時候，看到一個行動不太方便，目測約70幾歲的阿嬤，推著一個菜籃車，在店門口來回了好幾次，正當想上前問阿嬤是不是需要幫忙時，她走了過來。阿嬤詢問「小姐，我可以跟妳買一杯珍珠嗎？」原PO馬上問她「珍珠奶茶嗎？」阿嬤卻說「不是不是，隨便加什麼茶都可以，不要奶茶」，原PO又問「大杯的嗎？青茶可以嗎？」阿嬤說「好，什麼茶都可以」。

當飲料做好後，原PO看阿嬤行動不太方便，就把飲料拿出去外面給她。阿嬤不好意思的說「還讓妳走出來，這樣多少錢？」原PO回應阿嬤「這樣40元」，這時阿嬤看了看手中的錢，著急的掏著口袋，面有難色的看著她「不好意思，我剛剛買菜完，錢不太夠」，並且伸出手，拿出30塊錢。

▲一名阿嬤點完餐後才發現身上錢帶不夠，原PO「1舉動」讓全場1.4萬網友暖哭。（示意圖／取自
▲一名阿嬤點完餐後才發現身上錢帶不夠，原PO「1舉動」讓全場1.4萬網友暖哭。（示意圖／取自 tsunagujapan ）
原PO見狀急忙回應「沒關係、沒關係，這樣就可以了！」阿嬤又說「還是我晚點拿過來，因為我平常都會帶水，今天不小心忘了，真的很抱歉」，原PO告訴阿嬤「這樣就可以了，妳等等回家要小心」，阿嬤拍著她的肩膀，不停的說著「謝謝妳、謝謝妳」，原PO看著阿嬤的神情，發現「我彷彿看到我已經過世的阿祖……」最後決定自掏腰包幫阿嬤墊這10元。

原PO難過的說「我要抱怨這個阿嬤，讓我想起我去年過世的阿祖。嗚嗚人家超想她的，希望大家能好好珍惜跟家人相處的日子啦！本來也有想請阿嬤喝，要把錢還她，但阿嬤還是把錢放到我手上說『少錢已經不好意思了，不能再讓妳請』」。

貼文曝光短短不到一天時間，已逾1.4萬網友按讚回響，紛紛感動直呼「看到滿滿愛心的正能量，心情也變得美好」、「這個社會最缺的就是這個，善良和愛」、「有妳真好，祝福妳一生平安健康順利」、「我也突然好想我的阿嬤」、「有時候結帳遇到錢缺1、2元的客人我也會幫忙出 ，就是希望這世界多一點愛」。（編輯：賴詠璿）

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