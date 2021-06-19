阿嬤想買飲料錢不夠！女店員「1舉動」暖炸　1.4萬人哭了

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當飲料做好後，原PO看阿嬤行動不太方便，就把飲料拿出去外面給她。阿嬤不好意思的說「還讓妳走出來，這樣多少錢？」原PO回應阿嬤「這樣40元」，這時阿嬤看了看手中的錢，著急的掏著口袋，面有難色的看著她「不好意思，我剛剛買菜完，錢不太夠」，並且伸出手，拿出30塊錢。
原PO見狀急忙回應「沒關係、沒關係，這樣就可以了！」阿嬤又說「還是我晚點拿過來，因為我平常都會帶水，今天不小心忘了，真的很抱歉」，原PO告訴阿嬤「這樣就可以了，妳等等回家要小心」，阿嬤拍著她的肩膀，不停的說著「謝謝妳、謝謝妳」，原PO看著阿嬤的神情，發現「我彷彿看到我已經過世的阿祖……」最後決定自掏腰包幫阿嬤墊這10元。
原PO難過的說「我要抱怨這個阿嬤，讓我想起我去年過世的阿祖。嗚嗚人家超想她的，希望大家能好好珍惜跟家人相處的日子啦！本來也有想請阿嬤喝，要把錢還她，但阿嬤還是把錢放到我手上說『少錢已經不好意思了，不能再讓妳請』」。
貼文曝光短短不到一天時間，已逾1.4萬網友按讚回響，紛紛感動直呼「看到滿滿愛心的正能量，心情也變得美好」、「這個社會最缺的就是這個，善良和愛」、「有妳真好，祝福妳一生平安健康順利」、「我也突然好想我的阿嬤」、「有時候結帳遇到錢缺1、2元的客人我也會幫忙出 ，就是希望這世界多一點愛」。（編輯：賴詠璿）