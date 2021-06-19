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買早餐被提醒「這邊刷實名制」！阿公愣住　下秒神回跪了

▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）
▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 09:35:04

台灣本土疫情嚴峻，目前全國仍處於三級防疫警戒的狀態，民眾到店家消費都必須要「實聯制」登記，而也有不少店家嚴格執行，改為實名制，顧客必須確切留下本名以及電話。近日，就有網友分享，自己去買早餐的時後，聽到隔壁阿公與店員的對話，讓他笑到不行，引發討論。

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原PO在臉書「爆廢公社」貼文指出「今天去買早餐的時候，一個年紀比較大的阿公走進來，結果他好像還是不太熟悉實聯制的認證模式，一進來就直接跟店員點餐『我要三明治一份』，店員見狀就提醒阿公『實名制一下喔！謝謝』。

▲有間早餐店擔心外送員挨餓，因此提供免費三明治給他們。（示意圖／翻攝自
▲阿公到早餐店購買三明治，結果店員出聲提醒「要刷實名制喔」，阿公下秒卻神回。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）
結果阿公聽到店員回話後停頓了一下，接著開口神回「我是要三明治，不是十明治」，店員一臉尷尬的解釋「阿公前面條碼掃一下喔，實名制謝謝！」沒想到阿公仍然沒放棄，堅持自己要買的是「三明治」而不是「十明治」，店員最後只好跟阿公借手機，幫他完成資料登入，整段對話都被原PO聽到。

對話曝光之後，不少網友朝聖按讚「笑死，十明治不知道好不好吃？」、「我來個經典總匯十明治！想吃看看」、「十明治是要吃到下巴脫臼吧哈哈」、「店員應該要說實聯制，有時候換個說法老人家就覺得是新東西聽不懂了」、「沒想到前幾天看到的梗圖會真實上演....」、「如果我在場，應該會忍不住笑出來，嗚嗚太失禮QQ」。（編輯：張嘉哲）

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