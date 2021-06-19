女iPhone11快壞了想換12！眾急勸：有點笨 關鍵原因曝光
隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，盼能夠吸引消費者眼球，例如iPhone每年就都會推出全新款式的手機，吸引不少果粉更換使用。對此，就有網友分享自己的iPhone11已經有零件快壞了，但自己遲遲不敢買新機，原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-19 09:53:31
原PO在「Dcard」貼文指出「我從2019年開始使用iPhone 11，但現在電池健康度只剩下85％，現在用得時候還有時需要重開機，開視訊的時候手機也會發燙，不知道是原本就容易發燙，還是最近才開始的，畢竟之前我也少使用視訊的功能，每次用完都燙到好想直接把手機放冰箱上QQ」。
「至於我為何不想要現在就換iPhone 12，是因為我對這一系列的機種顏色都不到特別愛，很怕換了之後，再過幾個月看到iPhone 13的顏色會後悔，後悔自己為何當初不要再耐心等候一點，想請問大家會比較推薦換12還是13呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「當然是換13啊，剩下三個多月，幹嘛拿舊款的啦」、「2015年的i6用到現在還有81%，不知道手上這隻還可以撐多久，建議原po等13出來再換」、「撐一下，如果不喜歡13，入手12也會比較便宜」、「85％還是能撐三個月的！對13沒愛換12也能降價換」、「我X在等13哈哈哈，電池健康度剩75%但還夠用」、「不可能在這時候換12啦，85%電池還能再撐，現在換12有點笨，只差三個月」。（編輯：張嘉哲）