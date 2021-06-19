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實聯制掃QR code嫌太麻煩？LINE更新「按這鍵」秒傳簡訊

▲LINE近日推出最新版本，支援實聯制簡訊發送機制，幫助民眾更快進入店家。（圖／公關圖）
▲LINE近日推出最新版本，支援實聯制簡訊發送機制，幫助民眾更快進入店家。（圖／公關圖）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 15:08:59

台灣本土疫情嚴峻，目前全國仍舊在三級防疫警戒當中，民眾如果進出公眾場合，依舊要實施實聯制登記，分為手寫以及掃描QR code兩種，但由於掃描QR code必須使用手機，不少長輩還是不太會使用。近日，LINE更新了最新版本後，釋出最新功能，讓民眾可以輕鬆完成實聯制掃描條碼，一秒傳送簡訊。

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以往民眾若要掃描QR code時，都要先打開LINE，然後點選加入好友，掃描之後繼續點選上面網址的箭頭再分享到訊息，打上收件人「1922」再傳送訊息，很多人在按出箭頭之後，就不知道應該分享到哪邊，導致操作不成功，手續也比較繁瑣。

不過，這次LINE更新到最新版本，到店家準備掃碼時，可以在LINE主頁、聊天或LINE TODAY頁面，上方會有搜尋欄，右側就可看到掃碼的圖示，打開掃碼後，靠近店家的QR code，上方即會出現「點此撰寫簡訊1922」的視窗， 點擊後，會自動跳轉至手機的簡訊頁面，收件人已經自動幫你打好1922，即可將訊息送出，速度快非常多；不過，不管是iOS的還是安卓用戶，LINE的版本都必須是11.10的版本以上，民眾若不確定，可以將LINE更新到最新版本！

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▲LINE主頁、聊天或LINE TODAY頁面，上方會有搜尋欄，右側就可看到掃碼的圖示。（圖/LINE提供）
另外，還有一招則是長按自己手機桌面的LINE，接著就會出現選項「讀取行動條碼」，點選後就會跳到掃碼畫面，接著掃描後一樣會出現「點此撰寫簡訊1922」的視窗，點擊後，會自動跳轉至手機的簡訊頁面，收件人已經自動幫你打好1922，即可將訊息送出，這麼方便的功能，也讓民眾更快速進出店家，在這疫情時刻，堪稱是實用的小功能！（編輯：張嘉哲）

▲或者長按桌面上LINE圖案，也會跑出掃描條碼的選項，進入店家變更快速。（圖/LINE提供）
▲或者長按桌面上LINE圖案，也會跑出掃描條碼的選項，進入店家變更快速。（圖/LINE提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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