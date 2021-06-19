實聯制掃QR code嫌太麻煩？LINE更新「按這鍵」秒傳簡訊

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不過，這次LINE更新到最新版本，到店家準備掃碼時，可以在LINE主頁、聊天或LINE TODAY頁面，上方會有搜尋欄，右側就可看到掃碼的圖示，打開掃碼後，靠近店家的QR code，上方即會出現「點此撰寫簡訊1922」的視窗， 點擊後，會自動跳轉至手機的簡訊頁面，收件人已經自動幫你打好1922，即可將訊息送出，速度快非常多；不過，不管是iOS的還是安卓用戶，LINE的版本都必須是11.10的版本以上，民眾若不確定，可以將LINE更新到最新版本！
另外，還有一招則是長按自己手機桌面的LINE，接著就會出現選項「讀取行動條碼」，點選後就會跳到掃碼畫面，接著掃描後一樣會出現「點此撰寫簡訊1922」的視窗，點擊後，會自動跳轉至手機的簡訊頁面，收件人已經自動幫你打好1922，即可將訊息送出，這麼方便的功能，也讓民眾更快速進出店家，在這疫情時刻，堪稱是實用的小功能！（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。