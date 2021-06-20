AirPods丟公司！隔天驚見超大「耳屎」　一看監視器臉綠

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原PO立刻詢問同事「是誰戴我的耳幾，請自首」，但大家都說不知道，直到一位同事好心透露，有看到是新來的情侶在戴、研究，於是她到辦公室去調監視器，這才發現真的是那對情侶做的。到了隔天，原PO拿著耳機向他們問「看到這個你們有什麼話要說嗎？」但對方卻不願意承認。
原PO只好給他們看監視器畫面，男生立刻辯解「女友想要買，不試戴看看怎麼知道好不好用、要不要買？」、「阿就只是試戴一下而已啊，有很嚴重嗎？」面對如此囂張的態度，身為副店的她決定減少情侶們的上班天數，當作對他們懲罰。
怎料，對方聽完卻嗆「有必要嗎？就只是戴一下耳機而已」，讓她聽了立刻回「隨便進辦公室，私自打開別人櫃子，未經過他人同意拿取他人用品使用，光這件事我就可以讓你們走人了」，但那對情侶聽完後，開始不斷向其他同事抱怨，讓她氣到忍無可忍，直接要他們收好東西離開，也忍不住直呼「原本我真的沒有那麼生氣，但他們的態度我真的不行，這副耳機就算我噴了酒精，我也不敢再戴了！」
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「可以報警了吧，而且他們耳朵是都沒在洗喔」、「這可以要求賠償了吧，這麼髒…」、「原po好man好霸氣」、「真的有夠噁爛」、「這耳朵也太噁心了吧！」、「你好帥哦，整個就是大快人心」、「這個確定是塞在耳朵嗎」、「太扯了吧，看了好不爽，還好原po有硬起來處理」。（編輯：許智超）