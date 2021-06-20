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全球最討厭中國排名曝光！韓網全「這反應」　台灣人笑了

▲韓國網友近日熱議「全球最討厭中國的10個國家排行榜」。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲韓國網友近日熱議「全球最討厭中國的10個國家排行榜」。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 14:50:35

中國戰狼外交以及蠻橫行徑惹毛越來越多的國家，與國際之間的衝突也都屢屢引發熱議，而近日就有南韓網友在論壇中貼出「2021全世界最討厭中國的國家TOP10」，結果其排行曝光後，引發熱烈討論，其中有趣的是，多數南韓網友的反應，被轉貼到台灣論壇後，笑翻不少人。

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有南韓網友在論壇「theqoo」貼出「2021年全世界最討厭中國的國家TOP10」，列出10個「最討厭中國」的國家，從第10名至第1名為土耳其、馬來西亞、蒙古、南韓、日本、美國、台灣、菲律賓、越南，排名榜首則是印度，台灣僅列第四名位置。

▲南韓網友熱議全球最討厭中國的10個國家排行榜。（圖/韓網評論翻譯網）
▲南韓網友熱議全球最討厭中國的10個國家排行榜。（圖/韓網評論翻譯站）
結果貼文曝光後，南韓網友湧入留言「哇，我們竟然只有第七名? 趕快衝一波」、「怎麼可能，我們怎麼可能第七名，我們是第一名吧」、「等等啦，不能輸日本啊」、「不可能，我們是第一名」、「我們絕對是第一名，這排行榜不可信」、「前十名應該都在想說為什麼自己不是第一名ㅋㅋㅋ」、「我以為韓國會是第一名耶！我們要當第一名！」、「好久沒有因為排名輸給別國覺得煩了，大家往第一名衝吧」、「不可能，我們絕對是第一名」。

而南韓網友的反應也被轉貼到臉書以及PTT上後，不少台灣網友紛紛笑翻「太好笑，台灣人也覺得自己是第一名啊」、「我們這樣才第四？我們第一吧」、「笑死，台灣人跟韓國反應一樣，覺得自己怎可能不是第一」、「每個上榜的都覺得自己是第一吧，超好笑」、「前10名裡面有7國是鄰近國，感嘆啊」、「韓國網友真的超好笑，跟我們一樣覺得自己第一」。（編輯：張嘉哲）

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