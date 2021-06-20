載確診客被逼繳費！路人「神救援」司機暖哭：台灣真有愛

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原PO立刻向管理員解釋，自己全身穿著防護衣，車上又載著確診病患，除了怕嚇到其他民眾，也擔心自己使用完繳費機，沒有人能到現場消毒，「如果後續出什麼問題，你能負責我是沒問題呀」，怎料，管理員卻說「你不去繳費，難道我要幫你繳嗎？」、「你現在是要挖洞讓我跳嗎？我要負什麼責？你不繳費是要我幫你繳嗎？」
原PO感到十分無奈，兩人就這樣僵持了20、30分鐘，突然有個溫柔的聲音說「司機大哥，你車牌號碼我幫你繳好了，你趕快去忙吧」，正當他煩惱該怎麼給對方停車費時，又聽到「不用啦，您趕快把客人送回家就好了啦」，這讓他相當感動「今天氣溫36、37度，我全身已汗如雨下，若沒有這位天使幫忙，我還不知道要在醫院出口無限輪迴多久，台灣真的是個很有愛的社會！」
貼文曝光後，也吸引2.5萬名網友按讚，紛紛留言回應，「防疫專車應該要有不用繳費的權利…」、「謝謝你為疫情的付出，這樣開車又不能開空調，真的好辛苦」、「辛苦你了，也謝謝那位天使的幫忙」、「辛苦了，希望醫院可以在防疫的非常時期，修正一下sop...」、「那位幫忙繳費的天使很暖呢」、「這可以變通吧，規則是死的」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。