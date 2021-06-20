COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

載確診客被逼繳費！路人「神救援」司機暖哭：台灣真有愛

▲有名防疫計程車司機指出，管理員堅持要他到繳費機繳費，但他身穿防護衣，又載著確診病患，感到十分困擾。（示意圖／取自pixabay）
▲有名防疫計程車司機指出，管理員堅持要他到繳費機繳費，但他身穿防護衣，又載著確診病患，感到十分困擾。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 16:17:57

疫情中有許多無名英雄，除了在第一線守護的醫護人員，還有防疫司機也為了台灣默默付出。今（20）日，就有防疫司機指出，他去醫院接確診病患返家時，管理員不管他身穿防護衣、載著確診病患，堅持要他去繳費機繳費，結果兩人僵持了30分鐘，直到一位好心的路人幫忙繳費，讓他感動直呼「台灣真的很有愛」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆料公社》表示，他是一位專責防疫計程車司機，日前到某醫院接一名陽性確診病患返家居家隔離，離開醫院時，因為等待的時間過長，超過30分鐘內免付費的時間，所以出口柵欄並沒有自動升起，於是他按下對講機，向管理員詢問是否能開啟柵欄，但對方竟說「你超過時間了，你要去繳費才能離開喔！」

原PO立刻向管理員解釋，自己全身穿著防護衣，車上又載著確診病患，除了怕嚇到其他民眾，也擔心自己使用完繳費機，沒有人能到現場消毒，「如果後續出什麼問題，你能負責我是沒問題呀」，怎料，管理員卻說「你不去繳費，難道我要幫你繳嗎？」、「你現在是要挖洞讓我跳嗎？我要負什麼責？你不繳費是要我幫你繳嗎？」

▲原PO和停車場的管理員僵持不下，直到一位路人出手幫助他，讓他相當感動。（示意圖／翻攝自
▲原PO和停車場的管理員僵持不下，直到一位路人出手幫助，讓他相當感動。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
原PO感到十分無奈，兩人就這樣僵持了20、30分鐘，突然有個溫柔的聲音說「司機大哥，你車牌號碼我幫你繳好了，你趕快去忙吧」，正當他煩惱該怎麼給對方停車費時，又聽到「不用啦，您趕快把客人送回家就好了啦」，這讓他相當感動「今天氣溫36、37度，我全身已汗如雨下，若沒有這位天使幫忙，我還不知道要在醫院出口無限輪迴多久，台灣真的是個很有愛的社會！」

貼文曝光後，也吸引2.5萬名網友按讚，紛紛留言回應，「防疫專車應該要有不用繳費的權利…」、「謝謝你為疫情的付出，這樣開車又不能開空調，真的好辛苦」、「辛苦你了，也謝謝那位天使的幫忙」、「辛苦了，希望醫院可以在防疫的非常時期，修正一下sop...」、「那位幫忙繳費的天使很暖呢」、「這可以變通吧，規則是死的」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.6%89.4%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
16.81%83.19%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.46%75.54%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀