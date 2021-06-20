羅一鈞被封國民女婿！網搜關鍵字笑瘋　女星著迷搶約聊天

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而有趣的是，在羅一鈞備受討論之後，端看Google的搜尋關鍵字，只要打上羅一鈞，後方接著的詞彙都是「家庭」、「單身」、「身高」、「年紀」、「未婚」、「學歷」等等，顯見外界對於羅一鈞的感情狀況感到非常的好奇，這也讓不少網友笑翻表示「太好笑，到底誰給我搜尋羅一鈞單身」、「誰在搜尋羅一鈞未婚啦」、「不要在那邊鬧，羅一鈞單身是誰搜尋的XD」、「這個搜尋關鍵字根本就在相親啊，快笑死」。
而羅一鈞的超高人氣還不僅僅只有民眾為之著迷，藝人賈永婕因為購買330台「救命神器」HFNC捐到各地醫院，被稱為國民女神，稍早她在臉書又提到「鐵咖小S徐熙娣來了，她說要買20台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），不過小S除了捐贈外，她還希望可以跟羅一鈞聊天」這也讓賈永婕表示「等一下我也要喔！應該是我先」，讓不少網友笑翻「羅氏炫風登場」、「羅一鈞也燒到S姊跟妳，笑瘋」、「笑死，賈永婕跟小S太逗趣了」、「小S真的笑死我，原來你們都想跟羅副約聊天」。
事實上，羅一鈞的學經歷背景都相當豐富，醫師沈政男先前也曾發文談及羅一鈞，表示羅一鈞就讀建中數理資優班，據說是跳級考上台大醫學系，而且是那年的聯考榜首，相當不簡單，後來羅一鈞更到馬拉威行醫兩年，找到了行醫方向，預計學成以後要回來幫助這個可憐的國家，尤其是當地的愛滋病患，但後續馬拉威跟台灣斷交，羅一鈞去不成，便到疾管局當防疫醫師，一路走到今天的地位。（編輯：張嘉哲）
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