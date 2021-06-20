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何時能正常生活？神人算出「這數字」疫苗：才達群體免疫

▲有網友計算出所有人打完疫苗後的接種率約為21％，但仍未達到「群體免疫力標準」，因此好奇「若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活」，貼文一出，也有網友算出答案。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友計算出所有人打完疫苗後的接種率約為21％，但仍未達到「群體免疫力標準」，因此好奇「若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活」，貼文一出，也有網友算出答案。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 18:30:52

美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗，在今（20）日下午抵達桃園機場，加上目前持有的疫苗數量，總數達485萬劑，就有網友計算出所有人打完疫苗後的接種率約為21％，但仍未達到「群體免疫力標準」，因此好奇「若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活」，貼文一出，也有網友算出答案。

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該名網友在PTT以「疫苗施打率多少才能恢復五月以前生活？」為題發文，表示包含今天下午美國送台灣的疫苗，目前台灣約有485萬劑，如果追求覆蓋率，一人一針，台灣施打率約為21％，「我已經開始想念火鍋店的飲料暢飲， 請問若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活呢」？

▲有網友計算出所有人打完疫苗後的接種率約為21％，但仍未達到「群體免疫力標準」，因此好奇「若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活」，貼文一出，也有網友算出答案。（圖／指揮中心提供）
▲有網友計算出所有人打完疫苗後的接種率約為21％，但仍未達到「群體免疫力標準」，因此好奇「若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活」，貼文一出，也有網友算出答案。（圖／指揮中心提供）
貼文一出，多數網友都認為，要在28日解封的機率實在不大，「目前很多人賭6/28，我是覺得不可能啦」、「疫苗施打率沒達到65-70%前，沒有降級的本錢。人性經不起考驗的，哪個地方一降級，馬上群聚起來給你看，寧可維持現在的強度，也不要淪落到降級升級的循環，那才是真的會防疫疲乏」、「回不去了，除非研發出染病能治癒的藥」、「放心，你們會慢慢習慣這疫情的，口罩也會不離身，即使有疫苗，確診還是每天會有，還是得正常過生活，這是我國外一年的經驗」。

其中，也有一名專業網友回文，並且計算出「群體免疫閾值（HIT）」，「公式為1 -（1/R0） = HIT」，現在台灣主流的英國變異株R0值約3、4，「1 -（1/3） = 67%、1 -（1/4） = 75%」，因此算出施打率需要67％至75%才能達到群體免疫，若以完整接種兩劑疫苗來看，需要3082萬劑疫苗才夠，「需要的疫苗： 2300萬 X 67% X 2 (除了嬌生疫苗外，完整兩劑接種) = 3082 萬劑，若是一天接種15萬人，需要206天才能夠接種完」。（編輯：郭佩蓉）

▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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