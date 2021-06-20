何時能正常生活？神人算出「這數字」疫苗：才達群體免疫

美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗，在今（20）日下午抵達桃園機場，加上目前持有的疫苗數量，總數達485萬劑，就有網友計算出所有人打完疫苗後的接種率約為21％，但仍未達到「群體免疫力標準」，因此好奇「若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活」，貼文一出，也有網友算出答案。





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該名網友在PTT以「疫苗施打率多少才能恢復五月以前生活？」為題發文，表示包含今天下午美國送台灣的疫苗，目前台灣約有485萬劑，如果追求覆蓋率，一人一針，台灣施打率約為21％，「我已經開始想念火鍋店的飲料暢飲， 請問若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活呢」？





▲有網友計算出所有人打完疫苗後的接種率約為21％，但仍未達到「群體免疫力標準」，因此好奇「若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活」，貼文一出，也有網友算出答案。（圖／指揮中心提供）

其中，也有一名專業網友回文，並且計算出「群體免疫閾值（HIT）」，「公式為1 -（1/R0） = HIT」，現在台灣主流的英國變異株R0值約3、4，「1 -（1/3） = 67%、1 -（1/4） = 75%」，因此算出施打率需要67％至75%才能達到群體免疫，若以完整接種兩劑疫苗來看，需要3082萬劑疫苗才夠，「需要的疫苗： 2300萬 X 67% X 2 (除了嬌生疫苗外，完整兩劑接種) = 3082 萬劑，若是一天接種15萬人，需要206天才能夠接種完」。（編輯：郭佩蓉）



