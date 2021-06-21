美暖送台250萬劑疫苗！他曝「抵台時間」不單純 網嗨炸
昨（20）日美國贈送的250萬劑莫德納疫苗抵達台灣，再加上日前日本也捐贈上百萬劑AZ疫苗，總統蔡英文隨即在臉書感動致謝，美贈疫苗消息也引發各界關注。對此，昨一名網友在PTT八卦版提到，美國送台灣這批250萬劑莫德納疫苗，抵台「日期」並不單純，貼文曝光掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 07:14:03
原PO提到，父親節是一個為感謝父親而慶祝的節日，由美國前總統尼克森簽署文件，將每年6月的第3個星期日定為美國的父親節，而竟在美國的父親節當天，250萬劑莫德納運抵台灣，他不禁直呼「2021／6／20就是美國今年的父親節！米（美）國爸爸父親節還送禮給台灣！大家一人一句祝福美國爸爸：父親節快樂好不好！」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛熱情回應「謝謝美國爸爸！」「美國爸爸父親節快樂」、「美國父親節快樂」、「美國爸爸們，父親節快樂」、「感謝美國爸爸，日本朋友」。
據了解，美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗，昨由華航CI5169貨機運載，在傍晚16時31分抵達台灣，總統蔡英文也透過直播，再次感謝美日政府在努力遏止國內疫情的情況下，仍然願意協助台灣；加上昨抵達的250萬劑，台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗，部分緩解了燃眉之急。（編輯：賴詠璿）
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