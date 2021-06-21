想買AirPods見價格痛心！內行曝「2門路」：至少都打8折
藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用，其中備受討論的就是蘋果的AirPods，不過，因為其價格比較高，不少人看到價格就開始痛心。對此，就有網友討論「怎麼買AirPods比較划算？」貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 08:33:25
原PO在「Dcard」貼文指出「好奇大大們怎麼買AirPods比較划算？如果是要單買耳機的話價格都會比較高，雖然搭配方案的話也是有不少選擇，但看到大多數都是要買Mac電腦才會送，想請問怎麼買會最划算？謝謝大家分享。」
貼文一出，網友紛紛回應「最划算就是等BTS的人想把免費的AirPods賣出去」、「等BTS方案，去社團找很多人都有在賣，至少都有8折價格」、「我之後打算用BTS買ipad，送的AirPods大概會預售3500，等方案出來可以去社團、網拍網站找」、「講真心話，就是去3C社團蹲，會有人用BTS方案買完之後，把送的AirPods拿出來便宜賣」、「關注一下amazom，去年黑色星期五有到99美，不過要一個禮拜才會出貨，去年有買到109美的」。
而網友所謂的BTS方案，就是蘋果每次因應開學季推出的優惠方案（Back to School，簡稱 BTS），舉凡在方案活動期間，購買指定Mac或iPad系列商品，就可以免費獲得一副AirPods，也可以加購升級成 AirPods Pro，也因此本來就有耳機的人，就會將這額外的免費耳機在網路3C社團以較優惠的價格拋售，多少補貼一點買電腦的錢，算是跟想單買耳機的人互利互惠。（編輯：張嘉哲）