麥當勞花一元就買到BTS套餐？真實樣貌曝 5千網跪地朝聖
麥當勞近日與南韓知名團體防彈少年團聯名推出「BTS套餐」，其內容物為十塊雞塊套餐搭配兩種獨特的醬料，讓想嚐鮮的民眾紛紛上門購買，活動從6月9日開跑，將一路賣到29日。不過，就有網友分享自己的「一元BTS套餐」，其樣貌曝光之後，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 09:01:38
一名網友在「Dcard」以「一塊錢的麥當勞套餐」為標題發文，讓不少人好奇點入，結果點開發現並不是真實的「一塊錢BTS套餐」，而是全手工純做、與一元硬幣大小相同的「袖珍BTS套餐」，其還原度以及手工精緻的程度令不少網友直呼「這真的不知道要跪幾次」。
原PO表示「自己是用家裡印表機印製材料，然後一個接著一個手作還原，透露其最難做的就是飲料，因為容器很小，液體灌進去中間總是凹的，後來是用液態軟陶調好顏色並灑上壓克力做成的假冰塊，在平面上定型後再修剪成圓形，放入杯中，最後液體邊緣呈現非常銳利，自己看了都相當滿意」。
貼文曝光之後，引來近五千名網友按讚留言「請收下我的膝蓋」、「好扯，真的做超像」、「好厲害，已追蹤帳號」、「太可愛了，好療癒啊」、「越滑到下面就覺得越可愛啊！天啊」、「只想問原PO的眼睛沒壞掉嗎？這也太厲害了吧」、「那個迷你醬做起來感覺很辛苦」、「飲料真的好強...看起來很像真的」、「超愛看袖珍系列，真的好厲害」。（編輯：張嘉哲）