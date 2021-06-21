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他曝吃空心菜「特殊習慣」！老司機見畫面狂讚：我也這樣

▲原PO吃空心菜最喜歡吃空心菜的梗，認為這才是最好吃的部分。（示意圖／取自flickr）
▲原PO吃空心菜最喜歡吃空心菜的梗，認為這才是最好吃的部分。（示意圖／取自flickr）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 09:23:00

台灣蔬菜多樣，其中空心菜更是隨處可見的食材，含有豐富的營養價值，是許多民眾心中的炒青菜霸主。昨（20）日一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，他吃空心菜最喜歡吃空心菜的梗，認為這才是最好吃的部分，貼文曝光掀起熱議，引發許多同好共鳴狂讚。

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原PO表示「老婆今日下廚，我才發現我老婆會將空心菜的梗丟掉，只吃葉子」，但他反倒比較喜歡吃空心菜的菜梗，不禁好奇詢問「有人跟我一樣，覺得空心菜的梗才是最好吃的嗎？」並將老婆丟進水槽的梗全部撈出炒成一盤。

▲原PO吃空心菜最喜歡吃空心菜的梗，認為這才是最好吃的部分。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO吃空心菜最喜歡吃空心菜的梗，認為這才是最好吃的部分。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友心有戚戚焉回應「我！我只吃梗不吃葉子」、「沒有梗就不是空心菜了」、「還可以把梗切碎，加辣椒、蒜頭爆香一起炒，超下飯」、「所有葉菜我都愛吃梗大於葉」、「梗炒肉類最搭了」、「原來不只我這樣」、「空心菜就是要吃梗」、「小時候都把梗當吸管拿來喝湯」。

不過，也有網友表示「我比較喜歡吃葉子，有的梗很老」、「第一次看到這樣吃空心菜」、「我都切掉一半的梗」、「要有梗有葉子，不能分開」、「我會分開炒，葉子炒一盤，梗會加嫩薑絲炒肉絲或牛肉絲，好吃」。（編輯：賴詠璿）

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