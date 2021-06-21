狂辦17張信用卡都不刷！男揭「致命原因」 眾人秒懂一切
使用信用卡消費對大多數人來說都已相當普遍，只要選擇適合自己的卡別，就能享受高額回饋及其便利性，而近日就有網友分享自己的信用卡有高達17張，但卻是一張都沒有刷，其真實原因曝光後，引發不少人有共鳴討論，直呼「太中肯」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 12:04:24
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「之前有網友貼出信用卡額度30萬被說是炫富，但是如果常在逛卡版的人就知道，上面很多人都是50萬到百萬額度的，30萬真的先不要拿出來丟臉，但重點是，辦了這麼多張卡，能刷的真正有幾個？有沒有人跟我一樣辦了17張卡，皮包裡面一堆卡，但根本沒辦法刷，一但刷了就跑路的？有嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「沒半張信用卡路過，我都刷別人的XD」、「沒事的，我出門都刷健保卡」、「來，這邊出門刷悠遊卡路過」、「刷了50萬100萬還能在當月還清才是炫富」、「跟我一樣，我七張卡一張都不敢刷，額度3萬而已，七張也有21萬了，刷了繳不出來XD」、「我都不敢提升額度怕亂刷」、「真的出來也還不出，辦心酸的」。
另外，也有不少網友揭露殘酷真相「有卡真的不是重點，重點是刷了繳得出來」、「有卡有什麼好炫富的，有存款不動產才是真的」、「真正的有錢人，只需要一張卡，不有錢的辦再多都不敢刷，因為還不出來」、「重點不在額度，重點在於還款能力啊」、「卡多不代表有錢不然卡奴從哪來」。（編輯：張嘉哲）