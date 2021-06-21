移工家當遭京元棄置走廊　神父、議員都怒批

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曾玟學表示，若上述這些事發生在台灣任何一間大學宿舍，一樣是因為住宿環境密度高而引發的群聚感染，我們會這樣對待學生嗎？「我們會把學生丟進髒亂沒打掃的宿舍中2-4人一間隔離嗎？反正沒有真的一人一室陰轉陽了就把這間所有人再隔離就好？我們會在完全未告知的情況下，把隔離中學生的宿舍物品打包丟在走廊嗎？反正他們回來後要換房間，沒事先告知也沒關係？這些事如果我們不會隨便的對台灣人做，那到底為何可以因為是移工，仲介公司就如此草率的對待他們？」
協助移工的天主教神父陳智仁揭露，不但公司隔離移工時，沒有第一時間把環境準備妥當，後續管理也不及格，目前還是二、三名移工被安排住在一起，疑似有篩檢陽性的移工與健康移工混住的情況，恐增加染疫可能。陳智仁表示，在協助移工的過程中，以造橋隔離宿舍的問題最為嚴重，有部分移工甚至至今都還沒有床墊等寢具，必須以毯子替代床墊。他指出，打從一開始，這些移工被隔離至造橋宿舍，就有很多環境上的問題，他也協助移工向企業主抗議。「當前進指揮中心要求檢驗宿舍的品質時，京元電子卻給予與事實不符的照片，以求過關。」陳智仁說。「除了居住環境有待加強之外，移工也常常跟他抱怨食物的品質不佳，有時也缺乏熱水，甚至垃圾都不是每日清除，有些累積到四、五天才清理。」
部份移工表示當他們向主管反映時，上層主管僅問他們有跟仲介說嗎？在群組多次對公司幹部表示處境不公，希望公司正視這個問題，但相關人員僅要移工問仲介。對此外籍移工無奈表示，仲介根本不願意幫助他們，只跟他們說是為了配合公司。移工可以說是求助無門。由於宿舍管理狀況誇張，許多網友獲悉此事後，紛紛在苗栗縣長臉書下留言。不過，截至21日下午2點前，苗栗縣縣長都未對此事作回應。
讀者如對移工宿舍狀況有深入興趣，亦可參照四方報團隊早先的報導《225家移工宿舍未落實防疫指引遭質疑！勞部：未改善將禁止引入移工》，共同關注移工議題。
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