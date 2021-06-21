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移工家當遭京元棄置走廊　神父、議員都怒批

▲移工私人物品被打包後、清出房間棄置於走廊。（圖／民眾提供）
▲移工私人物品被打包後、清出房間棄置於走廊。（圖／民眾提供）

四方報/綜合報導

2021-06-21 18:22:00

由於疫情在苗栗工廠發酵，眾多移工因此染疫，民眾均聚焦苗栗移工疫情上，移工長期以來面對的宿舍條件差之事隨之浮上檯面。苗栗縣議員曾玟學和協助移工的神父陳智仁，均對此事提出相關看法。

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苗栗縣議員曾玟學曾指出陸續收到了數十個不同帳號，分別從Line及臉書粉專傳來的訊息，告知他悽慘的現狀，在昨（20）日，一名菲律賓外籍移工更發文質疑公司有把他們當人看嗎？「簡直是太離譜了！！！京元電子：我們是外籍但我們也是人好嗎？為什麼公司連一個公告，通知都沒有、仲介人員隨意搬我們的東西在沒有我們允許之下、這是哪個國家的法律規定. 你們是不是太不尊重我們外籍了？？我的財產，金錢不見了誰可以站出來處理？你們說要配合公司那請問你們有通知我們嗎？我們人現在還在隔離你們就隨便的把私人物品當垃圾一樣收一收就丟去外面？太不把我們當人看了吧？ Chia sẻ cho nhiều người đài biết đến nha chị em!」

曾玟學表示，若上述這些事發生在台灣任何一間大學宿舍，一樣是因為住宿環境密度高而引發的群聚感染，我們會這樣對待學生嗎？「我們會把學生丟進髒亂沒打掃的宿舍中2-4人一間隔離嗎？反正沒有真的一人一室陰轉陽了就把這間所有人再隔離就好？我們會在完全未告知的情況下，把隔離中學生的宿舍物品打包丟在走廊嗎？反正他們回來後要換房間，沒事先告知也沒關係？這些事如果我們不會隨便的對台灣人做，那到底為何可以因為是移工，仲介公司就如此草率的對待他們？」

▲曾玟學臉書全文。（圖／翻攝自臉書）
▲曾玟學臉書全文。（圖／翻攝自臉書）
協助移工的天主教神父陳智仁揭露，不但公司隔離移工時，沒有第一時間把環境準備妥當，後續管理也不及格，目前還是二、三名移工被安排住在一起，疑似有篩檢陽性的移工與健康移工混住的情況，恐增加染疫可能。陳智仁表示，在協助移工的過程中，以造橋隔離宿舍的問題最為嚴重，有部分移工甚至至今都還沒有床墊等寢具，必須以毯子替代床墊。他指出，打從一開始，這些移工被隔離至造橋宿舍，就有很多環境上的問題，他也協助移工向企業主抗議。「當前進指揮中心要求檢驗宿舍的品質時，京元電子卻給予與事實不符的照片，以求過關。」陳智仁說。「除了居住環境有待加強之外，移工也常常跟他抱怨食物的品質不佳，有時也缺乏熱水，甚至垃圾都不是每日清除，有些累積到四、五天才清理。」

部份移工表示當他們向主管反映時，上層主管僅問他們有跟仲介說嗎？在群組多次對公司幹部表示處境不公，希望公司正視這個問題，但相關人員僅要移工問仲介。對此外籍移工無奈表示，仲介根本不願意幫助他們，只跟他們說是為了配合公司。移工可以說是求助無門。由於宿舍管理狀況誇張，許多網友獲悉此事後，紛紛在苗栗縣長臉書下留言。不過，截至21日下午2點前，苗栗縣縣長都未對此事作回應。

讀者如對移工宿舍狀況有深入興趣，亦可參照四方報團隊早先的報導《225家移工宿舍未落實防疫指引遭質疑！勞部：未改善將禁止引入移工》，共同關注移工議題。

▲許多網友獲悉此事後，紛紛在苗栗縣長臉書下留言。不過，截至21日下午2點前，苗栗縣縣長都未對此事作回應。（圖／翻攝自臉書）
▲許多網友獲悉此事後，紛紛在苗栗縣長臉書下留言。不過，截至21日下午2點前，苗栗縣縣長都未對此事作回應。（圖／翻攝自臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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