日本疫苗政策懶人包｜力拼暑期完成12歲以上學生接種

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值得一提的是，根據《Time Out》列出的日本政府疫苗施打優先順序和時程，除了第一線醫護為優先之外，第二順位就是65歲以上長者，而第三順位重大傷病患，第四順位是養護機構工作的人，第五順位則是60至64歲長者；由於疫苗數量充足，目前已開始讓18歲以上日本公民施打，甚至開放給在日本的外籍居民，只要他們有按照當地政府的常規申請。在這順序之中，沒有任何職業優先順序，連皇室都得依照年齡順序施打。至於台灣，在指揮中心於20日公布的最新優先施打順序中，中央及地方政府人員仍是優先的第二順位。
上週四（18日）日本政府已啟動讓18歲以上年輕人施打疫苗，根據日本共同社，原本疫苗僅開放給65歲(含)以上的長者施打，但有不少疫苗的有效期限即將在6月28日到期，為了不讓疫苗白白浪費，日本政府決定放寬疫苗施打的年齡限制，讓更多人有機會能夠施打。
從18日早上10點至27日晚上，日本政府估計東京至少會施打完70,000劑的九成，但大阪地區卻仍會有2萬劑至3到5萬劑的殘餘疫苗沒施打完就過期。東京的施打中心單日可以施打最多一萬人，而大阪則能施打最多五千人。
未來日本有可能讓年齡限制下修到12歲(含)以上的學生。日本政府行政改革擔當大臣河野太郎在20日的日本電視台節目中就新冠疫苗議題表示，有意利用暑假推進面向12歲以上學生的接種。他說：「希望讓孩子和學生們在暑假期間接受注射。
至於對外疫苗援助方面，日本政府已正式啟動提供海外疫苗作業。繼台灣後，另一批疫苗也在16日送往越南，接下來將擴及東南亞國協（ASEAN）等國。日本在亞洲傾注全力，預計將提供約3000萬劑AZ疫苗。日本預計提供3000萬劑疫苗給這些國家或地區，在考量境內生產能量的同時，來檢討提供的國家。日本政府相關人士說明，「這是在各地分攤任務」，日本將和自由主義國家攜手對抗中國。
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