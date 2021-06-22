冷氣噴出2塊塑膠片！下秒聲音超大　內行解答：又要花錢

時序已進入夏至，高溫悶熱的天氣更加有感，就算穿得清涼，待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣實在很難耐。然而，近日有一名女網友透露，家中冷氣突然噴出「兩塊塑膠片」，之後一樣很涼，只是運轉聲音變超大，讓她相當懊惱，便請益網友「我的冷氣撐得過今晚嗎？」對此，內行一看隨即「解答」，並直呼「又要花錢了」。





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原PO昨（21）日在臉書社團「爆系知識家」中透露，自己稍微把面板掀開拿出濾網，忘了關電源就把手伸入出風口，結果手指被東西打到，之後就噴出「兩塊塑膠片」，冷氣開了送風後2小時水就沒再滴了，一樣很涼，不過，運轉的聲音卻變大，這讓她不知所措，只好發文尋求網友協助「請問我把哪個部分擊碎了？」





▲女網友表示，自己稍微把面板掀開拿出濾網，忘了關電源就把手伸入出風口，結果手指被東西打到，之後就噴出「兩塊塑膠片」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

▲女網友透露，家中冷氣突然噴出「兩塊塑膠片」，之後一樣很涼，只是運轉聲音變超大，讓她困惑地請益網友「我的冷氣撐得過今晚嗎？」對此，內行一看隨即「解答」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

對此，行家一看秒懂，紛紛直指「串流風扇，可以上網購買自己回來更換，我家前兩個禮拜才不小心搞壞一隻，要注意型號跟長度寬度還有鎖點，這樣子就差不多了」、「你把風鼓風扇葉片打斷了」、「風扇葉片斷了，轉動失去平衡所以噪音大。另外，滴水很多是排水孔堵住，清一清就好了。」「線流扇該換囉！恭喜你，又要花錢了！」「灌流扇葉破了，不平衡了，不貴不貴兩千多」、「風鼓的殘骸，剛好不用洗，整隻換新...」「風扇葉片破損，不平衡導致震動聲響，久了對機子不好」。





此外，還有人表示「會漏水應該是排水管陳年阻塞了，處理方式簡單，換水管或把它吹一下就通了，久了總是會有棉絮阻塞」、「你的滴水是固定一個地方滴還是不固定的滴？不固定的話有可能是冷媒不足或是冷凝器壞掉，這兩個都要請人家來看，請他務必要先測冷媒的量，不然有些直接要你換冷凝器，那個價差一倍以上。」（編輯：許苡晴）



