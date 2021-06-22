荔枝怎挑才甜？牢記「4招」就無敵：個個核小肉多又爆汁

荔枝風味獨特，深受不少老饕喜愛，不過，你知道如何買到好吃的荔枝嗎？到底是要挑選又紅又圓的？還是紅綠相間偏尖形的呢？近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就傳授了挑選荔枝的「4絕招」，無論什麼品種，只要牢記這4點，保證買到個個核小肉多又爆汁的荔枝。

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《小茉莉美食記》表示，首先要「

看荔枝果皮顏色

」，正常情況下，荔枝的顏色並不是通體皆紅，也不是顏色越紅越好吃，自然條件下生長的荔枝通常都是紅綠相間，當然要選擇「紅中帶點綠」的，也就是紅色佔比較多的，這樣的成熟度和新鮮度都剛剛好，且即使放了2、3天吃起來依然香甜多汁。其次，要「

看荔枝的形狀

」，一般來說，荔枝的形狀越圓，果核會越圓潤飽滿，也就是果核會越大；而荔枝若呈現尖頭時，果核是非常小的，吃起來味道較甜。

《小茉莉美食記》指出，接下來則要「

觀察果柄

」，香甜的荔枝也是蟲子們的最愛，所以在挑選荔枝時一定要著重看一下荔枝果柄的位置，如果有蟲子的話，通常都是從果柄鑽進去的。我們要選擇果柄處完整，沒有蟲眼與黑色屑狀物質的。另外，也要盡量選擇果柄向內凹陷的，這樣的荔枝吃起來味道會更加香甜。

反之，若果柄處向外凸起，味道通常會比較酸澀。最後一點，也是最重要的一點，務必「

捏軟硬

」，荔枝的表面都帶有一些向外凸出的小刺，而越是新鮮的荔枝，表皮的刺捏起來越硬，也就是越有「扎手」的感覺，同時新鮮的荔枝捏起來也比較硬實、有彈性；若是捏起來偏軟，則代表荔枝較不新鮮。

▲購買荔枝時，要挑選顏色為「紅綠相間」，形狀為「尖頭」，果柄處「向內凹陷且完整沒蟲眼」，捏起來有「紮手」感覺的荔枝，這樣挑選出來的荔枝必會核小肉多又爆汁。（示意圖／取自Pixabay）

綜上所述，購買荔枝時，我們要注意挑選顏色為「紅綠相間」，形狀為「尖頭」，果柄處「向內凹陷且完整沒蟲眼」，捏起來有「紮手」感覺的荔枝，這樣挑選出來的荔枝才會核小肉多味道甜，而且新鮮度比較高，也可以保存較長時間。





此外，《小茉莉美食記》也分享剝荔枝的方法，「荔枝的表面有一條縱向的線，用手沿著這條線輕輕一捏就會裂開，然後再繼續捏，口子就會越來越大，一個完整的荔枝就自動出來了」，這樣剝荔枝既簡單又快捷，最重要的是，不會破壞到荔枝表面的薄膜，也可避免荔枝汁水外流沾到手上的現象。（編輯：許苡晴）



