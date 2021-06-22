眾神保庇NOW線上法會 線上祈福幕後推手成功媽祖會

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，6/14展開第七場線上法會。這次將全部參與宮廟壇牽在一起的，就是昊天宗・成功媽祖會，說是這次線上法會的最大功臣絕不為過。

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臺灣廟宇文化創新協會底下現有兩個子會，分別是主祀140年關渡媽的成功媽祖會，以及主祀大甲媽的揚善媽祖會，由臺灣媽祖聯誼會秘書-詹茗任先生所創辦，至今3年有餘仍暫時無籌建廟宇的規劃，而是想透過嶄新的方式將傳統信仰推廣給更多人，以承襲媽祖精神宏揚與傳承媽祖信仰習俗為己任，同時培育青少年與傳統信仰之間的人才整合，主要以落實媽祖信仰與在地居民之間的職志為主體，如去年中秋節就曾到關愛之家陪小朋友們過節，後續也會將主要力量放在推動青銀互動與落實男女平權之上。

成功媽祖會目前主祀有台北關渡宮140年的關渡媽，以及台北行天宮分靈12年之關帝爺，因為秉持兩位神明之精神代天宣化，因此在成功媽祖會前冠上「昊天宗」三字，用經營文化品牌的方式推廣臺灣廟宇文化創新協會以及成功媽祖會，以有別一般廟宇文化團體但類似佛教組織的方式運行落實相關文化公益志業。

創辦人詹茗任先生於13年前起受大甲鎮瀾宮鄭銘坤副董肯定服務於大甲鎮瀾宮至今，加上家族關係與本身擔任數間廟宇的幕僚和顧問，進而創辦臺灣廟宇文化創新協會以及成功媽祖會和南天門學堂，將一身所學貢獻在傳統信仰之上。詹茗任先生在14年前受臺北行天宮恩主公籤詩指點，由流行設計產業與行銷服務轉為奉獻神明，以自身所學及曾待過MTV電視台與奧美廣告所累積之經驗，為大甲鎮瀾宮服務跨品牌整合行銷與視覺和文創品設計，數十年亦陸續於行銷上受多家媒體報導和設計獲得金點設計及入圍紅點之肯定，創造廟宇行銷和設計傳奇的篇章，進而開始著墨規劃號召更多有志青年，一同推廣傳統信仰的這條路上。

有感現代廟宇人才的不足，因此詹茗任先生在3年多前與身旁數十位好友前往宜蘭三清宮請示三清道祖，和往台南天壇向玉皇上帝陸續確認，因而走上了用現代方式宏揚傳統信仰這一條不好走的道路，一路走來雖然辛苦，卻也有許多神蹟，例如擲出立筊掛於桌裙上，同時亦有多次單一柱香時由爐底發爐的情況。路程雖然篳路藍縷，但能為神明貢獻自身力量，是詹先生與臺灣廟宇文化創新協會的眾多弟兄們最真實也最真切的回報。（編輯：黃彥昇）