洗澡遭寵物「近距離偷窺」！人妻羞曝照片網笑翻：太刺激
許多養寵物的民眾可能都有類似的困擾，那就是家中的寵物毛孩子們，總是要跟主人黏緊緊，不管去哪都要跟，連洗澡上廁所也不放過。雖然表現出好感情，但也有一種被緊迫盯人、仿佛失去自由的感覺。就有位女網友詢問大家，「家中有愛看主人洗澡的寵物嗎？」接著羞曝沐浴遭窺視照片，讓全場笑翻，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 10:57:32
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，詢問大家「家中有愛看主人洗澡的寵物嗎？」更附上3個笑到哭的表情符號。而從原PO分享的照片中可以看見，在浴室乾濕分離的毛玻璃之外，一隻寵物鸚正聚精會神盯著在裡面洗澡的主人，畫面莫名好笑又點害羞。
文章一出掀起討論，至今已獲得超過1萬2千位網友按讚，大家紛紛在底下留言回覆說，「哈哈好可愛」、「這姿勢挺撩人的」、「這寵物懂看」、「有小孩更慘，我兒子在我上廁所的時候要跟進去陪我，在我洗澡的時候打開窗戶，站在椅子上看到我洗完」、「我們家是兩個小孩超級愛跟」。
不過原PO隨後也解釋，「我老公說第一次有那麼多人想看他洗澡害他都不知所措，灰鸚主人是我老公，而我是拍照的那位」。一語驚醒夢中人，網友紛紛笑稱「聽到是老公洗澡，所有按讚都軟了」、「早起的鳥兒有蟲吃，他可能想吃小蟲蟲了」、「退票退票」。（編輯：倪浩軒）